Sarallar bara çökmek istedi tetikçi gönderdi, infazdan şans eseri kurtuldu

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Elebaşılığını Özgür Saral’ın yaptığı ve kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen çete son zamanlarda özellikle İstanbul Esenyurt bölgesinde aktifti. İddialara göre Sarallar çetesinin Esenyurt’ta bulunan sitelerdeki ev sahibi ve kiracıları silah ile tehdit ederek yağmaladıkları, kendilerinden şikâyetçi olan site sakinleri ve özel güvenlik görevlilerini şikâyetlerinden vazgeçirmek için darp ettikleri, yabancı uyruklu şahıslara yönelik yağma eylemi gerçekleştirdikleri, sitelerdeki mülk sahiplerinin rızası ve bilgisi dışında sahte evrak düzenleyerek daireleri başka kişilere kiraladıkları, site içerisinde evden hırsızlık suçunu işledikleri, eğlence mekânlarına silahlı saldırı düzenleyerek ‘kasten öldürmeye teşebbüs etmek’ ve ‘genel güvenliği kasten tehlikeye sokma’, ‘site sakinlerini tehdit ederek fuhuş’ faaliyetleri yürüttükleri, Sarıyer ve Beyoğlu’nda ‘silahla yaralamaya teşebbüs’ suçlarını işledikleri tespit edildi. İstanbul ve İzmir’de düzenlenen eşzamanlı operasyonlarla 24 kişi gözaltına alındı.

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Sezai Gülmez

Çete ayrıca Beyoğlu’nda bar işleten Sezai Gülmez’i bir süredir tehdit ediyordu. Bu tehditlerin ardından 3 Eylül günü çete bara, Burak Fındıkçı adlı tetikçiyi gönderdi. Gülmez, barın lavabosundan çıktığı sırada tetikçi harekete geçti. Silahını Gülmez’e doğrulttu ve tetiğe bastı ancak silah ateş almadı. Tetikçi tekrar tekrar denedi ama değişen bir şey olmadı. Gülmez ve yanındakiler tetikçi Fındıkçı’yı yaka paça yakalayarak darp etti ve daha sonra polisi aradı. Bara gelen polis Fındıkçı’yı gözaltına aldı. Bara Gülmez’in vurulup vurulmadığını kontrol için gelen Şahin Yeriş de yakalandı. Fındıkçı tutuklandı.

FOTOĞRAFINIPAYLAŞTI

Gülmez’in, tetikçiyi yakalamasının ardından sosyal medya hesabından bir video paylaştığı da ortaya çıktı. Gülmez, paylaşımında yakaladığı tetikçinin fotoğrafına da yer vererek çeteye tepki gösterdi.