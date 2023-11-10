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Sapık ‘dede’ye 8 yıl hapis

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#Bolu#Mengen#Ağır Ceza Mahkemesi
Sapık ‘dede’ye 8 yıl hapis
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2023 07:00

Bolu Mengen’de yaşayan K.Ç. isimli kız çocuğu, 2017 yılında 9 yaşındayken, komşuları M.Ö. (75) tarafından cinsel istismara uğradı.

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Şok ve korkuyla yıllarca başına gelenleri kimseye anlatamayan K.Ç., geçen haziran ayında okulda, derste ağladı. Rehber öğretmeninin niye ağladığını sorduğu K.Ç., yıllar önce uğradığı istismarı anlattı. Bunun üzerine aile şikâyetçi olurken, 1 çocuk ve 2 torun sahibi M.Ö., 6 Haziran'da tutuklandı. M.Ö. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen karar duruşmasında, M.Ö. suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, M.Ö.'nün 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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#Bolu#Mengen#Ağır Ceza Mahkemesi

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