Sapık ‘dede’ye 8 yıl hapis

Haberin Devamı

Şok ve korkuyla yıllarca başına gelenleri kimseye anlatamayan K.Ç., geçen haziran ayında okulda, derste ağladı. Rehber öğretmeninin niye ağladığını sorduğu K.Ç., yıllar önce uğradığı istismarı anlattı. Bunun üzerine aile şikâyetçi olurken, 1 çocuk ve 2 torun sahibi M.Ö., 6 Haziran'da tutuklandı. M.Ö. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen karar duruşmasında, M.Ö. suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, M.Ö.'nün 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.