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Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a operasyonda 4 tutuklama

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#ŞANLIURFA#Terör#Deaş
Şanlıurfada terör örgütü DEAŞa operasyonda 4 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2024 13:38

Şanlıurfa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü, tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ'a yönelik 3 Ocak'ta operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, Şanlıurfa, İstanbul, Hatay, Bursa, Antalya, Kilis ve Kayseri'de eş zamanlı baskınlarda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üstlerinde ve kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda 6 cep telefonu, 1 bilgisayar, 1 hard disk ve 2 sim kart ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#ŞANLIURFA#Terör#Deaş

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