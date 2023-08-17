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Şanlıurfa'da Suriyeli fırıncının 9 yaşındaki çocuğa 'istismar' iddiası... İlçe ayağa kalktı, valilikten açıklama geldi

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#Cinsel İstismar#Şanlıurfa#Fırıncı
Şanlıurfada Suriyeli fırıncının 9 yaşındaki çocuğa istismar iddiası... İlçe ayağa kalktı, valilikten açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 06:43

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde Suriyeli fırıncı F.K.'nın (21), 9 yaşındaki M.K.N. isimli erkek çocuğuna istismarda bulunduğu iddiası ilçeyi ayağa kaldırdı. İlçede toplanarak yürüyüş yapıp oturma eylemi gerçekleştiren gruba polis tarafından müdahale edilirken, şüphelinin ise sevk edildiği adliyede tutuklandığı öğrenildi. İlçede olayların çıkması sonucu Şanlıurfa Valiliği'nce açıklama yapıldı.

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Olay, 15 Ağustos akşamı ilçeye bağlı Kırmızıpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede bir fırında çalışan F.K., 9 yaşındaki M.K.N. isimli erkek çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla vatandaşlar tarafından polise teslim edildi. Emniyetteki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan F.K., tutuklandı.

OLAYIN DUYULMASIYLA İLÇE AYAĞA KALKTI

Kısa sürede, yaşanan istismar olayın duyulması üzerine sosyal medyada canlı yayın yaparak toplanan vatandaşlar, ilçede protesto yürüyüşü düzenledi. Gerginliğin yaşandığı ilçede bazı vatandaşlar oturma eylemi başlatırken, ilçeye takviye ekipler sevk edildi.

Şanlıurfada Suriyeli fırıncının 9 yaşındaki çocuğa istismar iddiası... İlçe ayağa kalktı, valilikten açıklama geldi


POLİS, GRUBA MÜDAHALEDE BULUNDU

Hükümet Konağı önünde oturma eylemi yapan grubun dağılması yönünde polis sık sık uyarıda bulundu. Ancak grubun eylemlerine devam etmesi üzerine polis müdahalede bulundu. Polis, grubu dağıtmak için TOMA ile müdahalede bulunurken, bazıları ise polis araçlarına taşlarla saldırdı. Bunun üzerine biber gazlı müdahalede bulunan polis, grubu dağıttı. Polisin bölgedeki güvenlik önlemi devam ediyor.

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Şanlıurfada Suriyeli fırıncının 9 yaşındaki çocuğa istismar iddiası... İlçe ayağa kalktı, valilikten açıklama geldi

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde, Suriye uyruklu fırıncı F.K.'nın, M.Y. isimli erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine ilçede olayların çıkması sonucu Şanlıurfa Valiliği'nce açıklama yapıldı. Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14.08.2023 Pazartesi günü saat 22.15 sıralarında Bozova ilçemiz devlet hastanesinden Adli Vaka ihbarı alınmış, ekiplerimiz derhal devlet hastanesine sevk edilmiştir. Hastanede mağdur (M.Y) adlı çocuğun, yabancı uyruklu (F.K) adlı şüpheli şahsın cinsel istismarına uğradığını beyan etmesi üzerine, ivedilikle tahkikat başlatılmış ve şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şanlıurfa Çocuk İzlem Merkezine sevk edilen Mağdur (M.Y) adlı çocuğun ailesine teslimiyle birlikte, ilgili kurumlarımızca başlatılan destek ve takip hizmetleri hassasiyetle sürdürülmektedir. 15.08.2023 tarihinde mahkemeye çıkartılan yabancı uyruklu (F.K) adlı şahıs tutuklanmıştır" denildi.

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#Cinsel İstismar#Şanlıurfa#Fırıncı

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