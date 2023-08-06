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Şanlıurfa'da Murat Utuş eski eşi Esma Kalenderli'yi katletti

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#ŞANLIURFA#Siverek#Polis
Şanlıurfada Murat Utuş eski eşi Esma Kalenderliyi katletti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 14:14

Şanlıurfa'da Murat Utuş (36), yolunu kesip, tartıştığı eski eşi Esma Kalenderli'yi (30) tabanca ile vurarak öldürdü. . Esma Kalenderli, boşanmanın ardından 3 çocuğu ile ailesinin yanına yerleştiği öğrenildi.

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Esma Kalenderli, 1 yıl önce şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan cezaevinde olan eşi Murat Utuş'tan boşandı.

Murat Utuş ise 1 ay önce cezaevinden tahliye oldu. İddiaya göre; boşanmayı hazmedemeyen Murat Utuş, bu sabah alışveriş için evden çıkan Esma Kalenderli'yi Atatürk Bulvarı'nda yolunu kesti. İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada Murat Utuş, üzerinde taşıdığı tabanca ile eski eşine peş peşe ateş açtı.

Esma Kalenderli kanlar içinde yere yığılırken, Murat Utuş ise kaçtı. Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Esma Kalenderli, kurtarılamadı. Kaçan Utuş ise kısa sürede polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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#ŞANLIURFA#Siverek#Polis

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