Şanlıurfa'da DEM Parti Birecik ilçe binasına silahlı saldırı

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Birecik ilçesi Dr. Abdulkadir Erdil Caddesi'nde dün gece saatlerinde silah sesini duyanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler DEM Parti İlçe binasına ateş açıldığını belirledi. Ekipler yaptıkları incelemede, parti binasının camına 14 merminin isabet ettiğini tespit etti. Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Şanlıurfa Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, konunun yakından takip edildiği kaydedilerek, "Birecik ilçemizde 08.05.2024 tarihinde gece 03.00 sıralarında Meydan Mahallesi Dr. Abdulkadir Erdil Caddesi üzerinde bulunan Birecik DEM Parti ilçe binasına kurşun isabet ettiği belirlenmiş olup, failin tespit edilmesine ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Gerekli tahkikata başlanılmış olup konu Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir" denildi.

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