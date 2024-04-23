Şanlıurfa'da Abdulkadir Atçı'nın feci ölümü... Cinayet şüphelisi yakalandı

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3 Nisan 2023 tarihinde Azadi Mahallesi’nde meydana gelen olayda evine giden Abdulkadir Atçı, kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısında hayatını kaybederken, şüpheli ise kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında firari şüphelinin saklandığı adres belirlendi. Asayiş Büro Amirliği ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü personelleri tarafından Yaban Mahallesi Yenice Küme Evlerine yapılan baskınla Ethem Yetkin, yakalandı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 35 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

