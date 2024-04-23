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Şanlıurfa'da Abdulkadir Atçı'nın feci ölümü... Cinayet şüphelisi yakalandı

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#ŞANLIURFA#Cinayet#Polis
Şanlıurfada Abdulkadir Atçının feci ölümü... Cinayet şüphelisi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2024 16:49

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde geçen yıl Abdulkadir Atçı’yı öldürdüğü iddiasıyla aranan firari cinayet şüphelisi Ethem Yetkin, özel hareket polislerinin katılımıyla düzenlenen operasyonla yakalandı.

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3 Nisan 2023 tarihinde Azadi Mahallesi’nde meydana gelen olayda evine giden Abdulkadir Atçı, kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısında hayatını kaybederken, şüpheli ise kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında firari şüphelinin saklandığı adres belirlendi. Asayiş Büro Amirliği ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü personelleri tarafından Yaban Mahallesi Yenice Küme Evlerine yapılan baskınla Ethem Yetkin, yakalandı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 35 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şanlıurfada Abdulkadir Atçının feci ölümü... Cinayet şüphelisi yakalandı

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#ŞANLIURFA#Cinayet#Polis

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