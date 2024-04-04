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Seçimden birinci çıkan adaya 'ikametgah' şoku! Ortalık karıştı

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#Seçim#Secim2024#Adana
Seçimden birinci çıkan adaya ikametgah şoku Ortalık karıştı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2024 13:48

Adana’daki Yeşilbağlar Mahallesi'nde en çok oyu alıp muhtarlığı kazanan İsa Karagöz, ikametgahının başka mahallede olduğu belirlenince mazbata, 2'nci sıradaki mevcut muhtar Ahmet Kırtay'a verildi. Bu kararın ardından 2 muhtar adayının destekçileri taş ve sopalarla kavga etti. Polis, tarafları biber gazı ve cop kullanarak dağıttı.

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Merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde bin 300 oy alan İsa Karagöz, 700 oy alan mevcut muhtar Ahmet Kırtay’ı geride bırakıp, seçimi kazandı.

Seçimden birinci çıkan adaya ikametgah şoku Ortalık karıştı

Kırtay, İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulunarak Karagöz’ün ikametgahının mahallede bulunmadığını öne sürdü. İtirazı değerlendirip, haklı bulan seçim kurulu, mazbatayı 2’nci olan Ahmet Kırtay’a verdi. Bunun üzerine İsa Karagöz’ün destekçileri, ikametgahının Kırtay’ın muhtarlığı döneminde değiştirildiği iddiasıyla karara tepki gösterdi. Mahallede karşı karşıya gelen Kırtay ve Karagöz’ün destekçileri, birbirine taş ve sopalarla saldırdı.

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Seçimden birinci çıkan adaya ikametgah şoku Ortalık karıştı

İhbar üzerine gelen polis, havaya ateş açıp, biber gazı ve cop kullanarak kalabalığı dağıttı. Kavga ve polisin müdahale anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavgaya karıştığı belirlenen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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#Seçim#Secim2024#Adana

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