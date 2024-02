Sanatta çifte zafer

Haberin Devamı

1- 110 DANSÇININ ARASINDAN...

DEVLET Opera ve Balesi’nde geçmişte Volkan Ersoy, Mehmet Balkan, Serhat Güdül, Kadir Okurer, İlhan Durgut, Özge Onat gibi dansçılarla başlayan Avrupa’da başarı hikâyesi, önceki gün de Nilay Tahiroğlu ile devam etti. 20 yaşındaki genç balerin, Moskova Gubernskiy Tiyatrosu ve RAMT’ta yapılan, Jüri Başkan Yardımcılığı’nı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk’ün üstlendiği Moskova Bale Yarışması’ndan ikincilikle döndü. Hacettepe Üniversitesi Ankara Konservatuvarı lisans mezunu olan Tahiroğlu, 2021 yılında da katıldığı Üsküp-Kuzey Makedonya’da düzenlenen “Stage 2021” Uluslararası Dans Yarışması’ndan da birincilik ödülü ile dönmüştü. ADOB’da iki yıldır dans eden ve Don Kişot Balesi’nde başrolde yer alan Tahiroğlu, 110 dansçı arasında ikincilik ödülüne hak kazandı. Genç sanatçı duygularını Hürriyet’e, “Çok kısa sürede hazırlandığım bir yarışmaydı. Hem ülkem adına böyle bir gururu yaşatmak çok ayrı mutlu etti hem de benim ilk büyük yarışmamdı. Gururluyum” dedi.

Haberin Devamı

2- 15 YAŞINDA BÜYÜK GURUR

Genç piyanist İlyun Bürkev, ABD’deki Philadelphia International Music Festivali Virtual Concerto yarışmasından sevindirici haberlerle döndü. Bürkev, kendi yaş kategorisinde birinci olmanın yanı sıra tüm kategorilerde birincilik elde ederek, Overall Runner Up Ödülü’nü kazandı. Genç piyanist, temmuzda düzenlenecek Philadelphia Müzik Festivali’nde de solo konserler verecek. Bürkev, dünya çapında en iyi müzik ve drama okullarından biri kabul edilen Salzburg Mozarteum Üniversitesi’nde Pre-College sınavlarında birincilikle kabul edilerek, ilk Pre-College öğrencisi olarak Profesör Pavel Gililov ile çalışmalarını sürdürüyor. Piyanist ve devlet sanatçısı Gülsin Onay ile de çalışmalarına devam eden Bürkev, Cumhuriyet’in 100. Yılı’nda Almanya turnesiyle büyük bir başarıya imza atarak, Türkiye’yi uluslararası alanda başarıyla temsil etti. Bürkev de duygularını Hürriyet’e şöyle aktardı: “Hem kendi yaş kategorimde birincilik ödülünü hem de Overall Runner Up ödülünü kazanmaktan dolayı mutluyum. Beni yetiştiren değerli hocalarıma teşekkür ediyorum.”

Haberin Devamı

DOB GENEL MÜDÜRÜ TAN SAĞTÜRK: SEN ÇOK YAŞA NİLAY

DOB Genel Müdürü Sağtürk, Tahiroğlu’nun başarısını “Jüri Başkan Yardımcılığı’nı üstlendiğim yarışmada bana, bize, ülkemize en güzel hediyeyi verdin. Sen çok yaşa Nilay” sözleriyle kutladı. Piyanist Fazıl Say da “Gerçekten büyük başarı, haklı gurur” değerlendirmesini yaptı.