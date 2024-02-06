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Samsun'da dehşet: Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldürdü

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#Kadın Cinayeti#Samsun#Cinayet
Samsunda dehşet: Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2024 15:30

Samsun'da Muradiye Terzi (31), gönül ilişkisi yaşadığı M.D. (43) tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

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Olay, Atakum ilçesi Pelitköy Mahallesi Pelitköy Toplu Konutları'nda meydana geldi. İddiaya göre; apartman görevlisi, Muradiye Terzi'yi evinin kapısının önünde sağ göğsünden tabanca ile vurulmuş halde buldu.

Samsunda dehşet: Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldürdü

İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Terzi, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Terzi, burada hayatını kaybetti. Çalışma başlatan polis, şüphelinin Terzi'nin gönül ilişkisi yaşadığı M.D. olduğunu belirledi.

Samsunda dehşet: Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldürdü

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Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken; Muradiye Terzi ile M.D.'nin farklı kişiler ile evli oldukları öğrenildi.

Samsunda dehşet: Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldürdü

 

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#Kadın Cinayeti#Samsun#Cinayet

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