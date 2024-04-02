Samsun Bafra’da oy pusulasında hata... Seçimin iptali için 5 parti başvurdu

Haberin Devamı

Samsun'un Bafra ilçesindeki yerel seçimde oy pusulasındaki Memleket Partisi logosunun altında DSP Bafra Adayı Murat Arabacı'nın ismi yazıldı. DSP adayına gelen oylar, ilçede adayı olmayan Memleket Partisi'ne yazıldı. Yaşanan gelişme üzerine İYİ Parti, CHP, Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve DSP'den Bafra ilçesinde yapılan yerel seçimin yenilenmesi talebiyle Seçim Kurulu'na itiraz başvurusu yapıldı. İlçedeki 396 sandıkta, Memleket Partisi’nin 173 oy aldığı belirtildi.

Bafra Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapan Memleket Partisi Samsun İl Başkanı Recep Kılıç, "Tüm Türkiye’de yerel seçimleri hep beraber gerçekleştirdik. Bu bağlamda ilçemiz Bafra’da da bu seçimler yapıldı. Ancak burada bir durum tespit ettik. Ben kendi sandığımda oy kullanırken Bafra’da Memleket Partisi’nin Belediye Başkanı olmamasına rağmen oy pusulasında partimizin amblemi altında tanımadığımız bir ismin belediye başkan adayı olduğunu tespit ettik. Daha sonra bu tespitlerimiz neticesinde adı geçen şahsın Demokratik Sol Parti’den (DSP) aday olduğu halde, DSP’nin oy pusulasında amblemi olmadığı ve bizim adayımız olmadığı halde oy pusulasında amblemimizin olduğunu gördük. Bu da 2972 sayılı Mali İdareler Konunun 298'inci maddesinde net bir şekilde belirtildiği şekilde seçime girdiği halde, oy pusulasında amblemi bulunmayan partilerin veya seçime girmediği halde oy pusulasında amblemi bulunan partinin adaylarının oy pusulasında gösterilmesi açık ve net bir şekilde seçimin iptalini gerektiren bir hatadır. İtirazlarımızı yaptık. Süreci takip ediyoruz" diye konuştu.

Haberin Devamı

İYİ Parti Bafra Belediye Başkan Adayı Hamdi Yıldız ise "Seçim sürecinde oluşan bu olumsuzlukları dikkate alan, fark eden, bugün de bu demokrasi mücadelesini veren çok değerli Memleket Partisi Samsun İl Başkanı Recep Kılıç'ın önderliğinde Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz ettik. Buradaki itirazımız, tüm partililerin hak ve hukukları düzeltilmesidir" dedi.

Haberin Devamı

SEÇİMİ AK PARTİ ADAYI KAZANMIŞTI

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Bafra’da oyların 33 bin 163’ünü alan AK Parti Adayı Hamit Kılıç belediye başkanı seçilmişti. Kılıç’ın en yakın rakibi İYİ Partili Hamdi Yıldız 19 bin 617, Yeniden Refah Partisi adayı Şükrü Neiş ise 19 bin 504 oy almıştı.

BAFRA SEÇİM SONUÇLARI