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Sakarya'da terör operasyonu: 23 gözaltı

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#Sakarya#Terör Operasyonu#PKK/KCK
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 12:09

Sakarya'da, polisin PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

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Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel hareket polislerinin de destek verdiği operasyonla PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 şüpheli ile FETÖ/PDY terör örgütü içerisindeki faaliyetleri sebebi ile haklarında yakalama emri bulunan 13 şüpheli olmak üzere, toplam 23 şüpheli şüpheli yakalandı.

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#Sakarya#Terör Operasyonu#PKK/KCK

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