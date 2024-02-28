×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Sakarya'da 'Eşim beni öldürecek' ihbarı yaptıktan sonra kaybolmuştu! Leyla Demir'in cansız bedeni bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Sakarya#Leyla Demir#Sakarya Nehri
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2024 14:53

Sakarya’da, Leyla Demir (56) 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşinin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini söyledikten sonra kaybolmuştu. Arama çalışmalarının 16’ncı gününde Leyla Demir'in Sakarya Nehri’nde cansız bedeni bulundu.

Haberin Devamı

Adapazarı ilçesi Doğancılar Mahallesi'nde oturan Leyla Demir, 13 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp eşi S.D.'nin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini ihbar etti. Adrese giden jandarma ekipleri, Leyla Demir’i bulamadı. Şüpheyle gözaltına alınan S.D., jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Leyla Demir’in bulunması için 13 Şubat akşamı çalışma başlatıldı. Aramaların ilk gününde kadının başörtüsü ve cep telefonu, evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri’nin kenarında bulundu.

Sakaryada Eşim beni öldürecek ihbarı yaptıktan sonra kaybolmuştu Leyla Demirin cansız bedeni bulundu

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, İHH, SAKE ve dalgıç polislerin katıldığı arama çalışmalarının 16’ncı gününde bugün saat 12.30 sıralarında Leyla Demir’in Sakarya Nehri’nde cansız bedeni bulundu. Evinden yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta Söğütlü ilçesine bağlı Aktefek köyü mevkiinde bulunan Demir’in cenazesi, ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı.

Sakaryada Eşim beni öldürecek ihbarı yaptıktan sonra kaybolmuştu Leyla Demirin cansız bedeni bulundu

Haberin Devamı

Leyla Demir'in cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu Ön Otopsi Merkezi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sakaryada Eşim beni öldürecek ihbarı yaptıktan sonra kaybolmuştu Leyla Demirin cansız bedeni bulundu

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sakarya#Leyla Demir#Sakarya Nehri

BAKMADAN GEÇME!