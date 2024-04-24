Saibe’nin katiline en ağır ceza

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Antalya Aksu’da yaşayan Saibe Akdağ (37) ile eşi Ercan Akdağ (38), geçen yıl 29 Nisan’da evde bilinmeyen nedenle kavga etti. Ercan Akdağ, eşi 3 çocuk annesi Saibe Akdağ’ı yaraladı. 6 Mayıs’ta taraflar arasında yine kavga çıktı. Ercan Akdağ, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp eşinin düştüğünü ve başının keserle yarıldığını söyleyip yardım istedi. Saibe Akdağ, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ercan Akdağ, kavgada eşi Saibe Akdağ’ı keser ve sapıyla dövdüğünü itiraf etti. Ercan Akdağ, tutuklandı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada okunan Saibe Akdağ’ın ölümüne ilişkin ölü muayene ve otopsi raporunda, “kişi ölümünün boyna bağ tatbikine bağlı mekanik asfiksi (boğulma, havasız kalma) sonucu meydana gelmiş olduğu oybirliği ile mütalaa olunur” şeklinde görüş bildirildi.

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PİŞKİN SAVUNMA

Sanık Ercan Akdağ, önceki savunmalarını tekrar ederek, “Eşim ile aramızda tartışmalarımız olmuştur ancak canına kastedecek bir eylemde bulunmadım. Ne benim ona, ne de onun bana öldürmeyi gerektirecek bir sebebimiz yoktur. Olay günü tartıştığımız, itiştiğimiz doğrudur ancak öldürme niyetiyle hareket etmedim. Kendisini boğmadım. Benim 3 çocuğum var. Biri engellidir. Bu hususlar ve savunmalarım çerçevesinde suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti sanık Ercan Akdağ’ı ‘eşe ve kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, ‘eşe karşı ve silahtan sayılan alet ile kasten yaralama’ suçundan 15 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.