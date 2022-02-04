Sahte rehberden skandal tanıtım

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Mustafa G. isimli Suriyeli sahte rehber Arap turistlerle Dolmabahçe Sarayı'nın önünden geçerken, "Mustafa Kemal Atatürk tamamı altın olan hamamda özellikle süt banyosu yapıyormuş" ifadelerini kullandı. Ortaköy'de bulunan Büyük Mecidiye Camisi'ni de 'Ayasofya Camisi' olarak tanıttı.

TURİZMİ BALTALIYORLAR

Görüntüler üzerine İstanbul Rehberler Odası’nın 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun kapsamında, Mustafa G. hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özgür Özaltun, "O videodaki kişi kesinlikle rehber değil. Yasadışı bir eylem içerisinde olan yabancı bir şahıs. Bunun gibi yüzlercesi İstanbul’da cirit atıyor. Çok büyük bir vergi kaçakçılığı da söz konusu” dedi. Middle East Türkiye Platformu Başkanı Hüseyin Kırk ise kaçak tur ve sahte rehberlerin ülke turizmini baltaladığına dikkat çekti: “Bu çok büyük bir yanlış. Ülkemizi tercih eden turistlere gerek tarihi gerek turizm olarak yanlış bilgiler veriliyor.” Turizm acentesi sahibi Vesim Kır da “Korsan turlar, internette bizim yarı fiyatımızı veriyor. Bu korsanların yüzde 90’ı yabancı uyruklu” ifadelerini kullandı.

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UZMANLAR TEPKİLİ

BU BİR TARİH İSTİSMARI

Sinan Meydan (Tarihçi): Burada tarihin istismarı var, tarihin kullanılması var, Türk tarihinin çarpıtılması var, halkın kandırılması var ve Türkiye’nin yanlış tanıtılması var. Türk tarihinin bu şekilde çarpıtırılması Türkiye’nin uluslararası arenada yanlış tanıtılması anlamına gelir. Çanakkale Savaşlarının gerçekleştiği Gelibolu’da da rehberlikle uzaktan yakından ilgisi olmayan insanlar yanlış bilgiler veriyorlar.

İMAJIMIZI ZEDELER

Şerif Yenen (Turizm uzmanı): Ülkemizin tanıtımı konusu çok hassas bir konu. Ehil olmayan kişilerin bunu yapması ülkemizin imajına her zaman zarar verir. Nasıl öğretmen olmayan birinin öğretmenlik yapmaya kalkması ne kadar sağlıksızsa profesyonel turist rehberi belgesi olmayan birinin rehberim diyerek insanlara yalan yanlış bilgi vermesi çok sakıncalı bir durum.