Sahillerden tatilci ordusu geçti

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OLİMPOS’TAN GÜNDE 6 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Kurban Bayramı’nı Antalya’nın gözde turizm beldeleri Adrasan ve Olimpos’ta geçirmek isteyen tatilciler, bölgede nüfus yoğunluğuna neden oldu. Sahile ve konaklama yerlerine araçları ile gitmek isteyenler, caddelerde uzun süre beklemek zorunda kaldı. Nüfus yoğunluğu nedeniyle turizm merkezinde çöp sorunu da yaşandı. Konteynerler kısa sürede dolunca, yol kenarlarında çöp poşetleri birikti. Bazı tatilcilerin ise orman ve yol kenarlarına çöp bıraktıkları gözlendi.

Kumluca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Tamer Aksu, “Tatil öncesinde Adrasan ve Olimpos bölgesinde günde 1 kez çöp kamyonu ile atık toplanıyordu. Tatilin başladığı cumartesi gününden itibaren çöp kamyonu, bölgede her gün 6 tur attı. Günde 6 kamyon çöp topluyoruz. Turizm merkezlerimize gelen misafirlerimizin hijyenik ortamda daha iyi tatil yapmaları için aralıksız çalışıyoruz” diye konuştu.

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ŞEZLONG ‘YATAK’ OTOMOBİL ‘OTEL’

- Bayram tatili sebebiyle 165 bin olan yatak kapasitesini tamamen dolduran tatilcilerin yüzde 25’ine tekabül eden 35 bin yerli turistin otellerde konakladığı 364 bin kişinin yaşadığı Alanya, nüfusunu neredeyse ikiye katladı. Bayram tatili başlamadan önce yapılan rezervasyon uyarılarını dikkate almayanlar ise 9 günü halk plajlarında kendilerince çözüm üreterek geçirdi...

Kimi otomobilini bıraktığı otoparkı ‘otele’ çevirdi, yanında getirdiği yiyecekleri yedi içti, aracında geceledi. Kimi ise halk plajlarındaki şezlongları uyumak için kullandı. Bazı ailelerin tercihi ise ağaçlık ve su kenarı bölgeler oldu. Aileler, ‘ev’ gibi kullandıkları araçlarında ‘tatil’ yaptı. Otele para vermek istemeyenler ise plajları çadırkente çevirdi.

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İSTANBUL BİR BAŞKA GÜZELDİ

İSTANBUL pandeminin dışında hiç bu kadar boş kalmamıştı. Megakentin bu sakin halinin tadını tatile gidemeyenler ve turistler çıkardı. Havaların da güzel olmasını değerlendiren bazı vatandaşlar, İstanbul Boğazı’nda yüzerek serinlerken, bazıları balık tuttu. Turistlerin tercihi ise tarihi yerler oldu.

ADALAR’A AKIN ETTİLER

İstanbul’da kalan ve ulaşımın ücretsiz olmasını fırsat bilenler, sabah saatlerinden itibaren Adalar’ın yolunu tuttu. Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada’ya gitmek isteyenler Kadıköy ve Kabataş iskelelerinde kuyruk oluşturdu. Büyükada’daki elektrikli araç seferleri de yetersiz kaldı, uzun kuyruk oluştu.

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9 GÜNLÜK TATİL BİTTİ... DÖNÜŞ GÖÇÜ BAŞLADI

DOKUZ günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine, tatil bölgelerine ve yurtdışına giden vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Bazı noktalarda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bu arada havadan ve karadan önlemlerini sürdüren trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve emniyet kemeri konusunda uyardı.

- BOLU AKTI: Tatilciler, Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı kısmında İstanbul yönüne hafif trafik yoğunluğu oluşturdu ancak ulaşım aksamadı. Ankara yönünde ise herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. Güzergâhta görev alan polis ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve emniyet kemeri konusunda uyardı. Yoğunluğun bugün de devam etmesi bekleniyor.

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-TEKİRDAĞ KİTLENDİ: Bayram tatilinde Trakya ve Çanakkale’nin tatil bölgelerine gidenler, İstanbul’a dönmeye başladı. Bayramın son günü, Tekirdağ’dan İstanbul yönüne trafik oluştu. İstanbul’a sınır Marmaraereğlisi’nde araç kuyruğu zaman zaman 4 kilometreyi buldu. Polis ve jandarma tedbir alırken, emniyet şeridini kullanan sürücülere ceza kesildi.

Öte yandan uçuş yoğunluğunun yaşandığıİstanbul Havalimanı’nda 40 bin araç kapasiteli otoparkta yer bulamayan yolcular otomobillerini geçiş yollarına park etmek zorunda kaldı.

BAKAN YERLİKAYA: SAĞ SALİM DÖNELİM

- Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüş yolculuklarına ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Lütfen trafik kurallarına uyalım, dikkatli olalım” ifadelerini kullandı.

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Bakan Yerlikaya paylaşımında, “Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin sonuna yaklaştık. Artık dönüş yolculukları başladı. Lütfen trafik kurallarına uyalım, dikkatli olalım. ‘Sağ salim vardık’ telefonunuzu bekleyen sevdiklerinize bayram acısı yaşatmayın! İhtiyacınız olduğu anda 112 Acil çağrı merkezimizi arayabilirsiniz” dedi.