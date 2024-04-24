Sağlık görevlilerini ilgisizlikle suçlayıp gün içerisinde 2 kez hastaneyi bastı: Katliam yapacağım

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Olay, saat 21.00 sıralarında Bayraklı Şehir Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, hastanede daha önce tedavi gören C.Y., saat 13.00 sıralarında pompalı tüfekle Bayraklı Şehir Hastanesi'ne geldi. C.Y., durumdan haberdar olan yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından hastanenin otoparkında yakalanarak gözaltına alındı. C.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

'KATLİAM YAPACAĞIM'

C.Y., saat 21.00 sıralarında hastaneye tekrar gelerek, iddiaya göre, C Blok Kat 9'da katliam yapacağını söyledi. Bu sırada B.G. isimli doktorun beyaz kod vermesi üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. C.Y., hastane girişinin önündü polis ekipleri tarafından yakalanarak, tekrar gözaltına alındı.

KENDİSİYLE İLGİLENİLMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

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Acil servis girişinin önünde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan C.Y.'nin, ilk ifadesinde gırtlak kanseri kontrolü için hastaneye geldiğini, 12 saatte bir aspire edilmesi gerektiğini ve kendisiyle ilgilenilmediğini söylediği öğrenildi. C.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.