Sağlık Bilimleri Üniversitesi Biyomedikal’de 1. oldu

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Hollanda’nın Leiden Üniversitesi’ne bağlı Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS) tarafından dünya genelinde 1400 üniversitenin bilimsel yayın performanslarını değerlendiren CWTS Leiden Ranking 2023 yılı sıralaması açıklandı. Kurumların yayınlarına göre sıralama yapan listeye Türkiye’den 36 yükseköğretim kurumu dahil oldu. Üniversiteler, 2018-2021 dönemi ‘Web of Science’ tarafından indesklenen yayın sayılarına göre seçildi. Geçtiğimiz yıl da Türkiye’den ilk sırada yer alan Hacettepe Üniversitesi bu yıl 433’üncü sıradan 410’a yükseldi.

Prof. Dr. Cevdet Erdöl

Türkiye’nin sağlık temalı ilk devlet üniversitesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi, CWTS Leiden Ranking 2023’te tüm bilim dalları sıralamasında da bir önceki yıla göre 169 sıra yükselerek 449’uncu, Türkiye’deki üniversiteler arasında ise ikinci sırada yer aldı. Kurum, geçtiğimiz yıl 217’nci sırada yer aldığı Biyomedikal ve sağlık alanında dünya sıralamasında 141’inci, Türkiye’de ise birinci oldu.

Elde ettikleri başarıdan dolayı oldukça mutlu olduğunu dile getiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, şunları söyledi:

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“Henüz 8 yıllık bir üniversiteyiz ve hedefimiz ilk 500, sonrasında da ilk 100’e girmekti. Bu yıl ilk 500 hedefimizi tutturduk. Biyomedikal ve sağlık alanındaki üniversitelerin olduğu sıralamada da Asya ve Avrupa’da ilk 50’de, dünyada ise ilk 150’nin içindeyiz. Bu da büyük bir başarı. Bu tip başarılar bir yılda elde edilebilecek şeyler değil. Bu bir birikim meselesi. Gelecek yıl ilk 300’ü zorlayacağız.”