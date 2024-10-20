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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar bakanlığımızın gündeminde

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#Kemal Memişoğlu#Özel Hastane#Reform
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar bakanlığımızın gündeminde
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2024 19:12

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'yi sarsan 'yenidoğan çetesi' skandalı sonrası alınacak tedbirleri duyurdu. Bakan Kemal Memişoğlu, "Özel hastanelere ilişkin denetimler aralıksız devam ederken Özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar da bakanlığımızın gündemindedir. Bütün dünyanın takdir ettiği sağlık sistemimizi, kişisel çıkarları ve maddi menfaatleri için lekelemeye çalışanlara göz açtırmayacağız" açıklamasını yaptı.

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Türkiye'yi sarsan 'yenidoğan çetesi' skandalınınn ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bir paylaşım yaparak alınacak tedbirleri açıkladı. Bakan Kemal Memişoğlu'nun açıklaması şöyle:

Sağlık sistemimizi suistimal ederek vatandaşlarımızı ve en değerli varlıkları olan evlatlarını tehdit edenlere göz açtırmamak için  süregelen denetimlerimiz her zamankinden daha sıkı bir şekilde gece-gündüz yapılmaya devam edilecektir.

Mevcut sağlık hizmetlerimizi hiçbir aksama ve suistimale izin vermeden sürdürürken, Bakanlığımızın denetim ekipleri sadece yenidoğan branşı için değil hastanelerdeki tüm branşların denetlenebilmesi amacıyla tam kapasiteyle sahada olacaktır.

Mevcut denetleme sisteminin güncellenmesi ve her branştan konusunda uzman hekimler ve akademisyenlerden oluşan komisyonlar oluşturulacaktır.

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Özel hastanelere ilişkin denetimler aralıksız devam ederken Özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar da bakanlığımızın gündemindedir.

Bütün dünyanın takdir ettiği sağlık sistemimizi, kişisel çıkarları ve maddi menfaatleri için lekelemeye çalışanlara göz açtırmayacağız.

Afetlerde, salgın hastalıklarda büyük fedakarlıklarla görev yapan sağlık çalışanlarımızın itibarını da bir avuç açgözlü çeteye çiğnetmeyeceğiz!

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#Kemal Memişoğlu#Özel Hastane#Reform

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