Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Katil zanlıları için 18 yıla kadar hapis istemi

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Bakırköy'de 27 Ocak 2022'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili görülen davada mütalaa açıklandı. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 8 tutuklu sanık bulunduğu cezaevinden getirilirken, tutuksuz sanıklar, müşteki Celal Mahmutyazıcıoğlu ve taraf avukatları katıldı.

“2 SENE OLDU HALA CENAZEMİZİ DEFNEDEMEDİK"

Söz verilen maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, “Ben bu duruşma sürecini kardeşini kaybetmiş bir ağabeyi olarak başından beri izliyorum, takip ediyorum. İlk duruşmada da söylediğim gibi bu olayın daha büyük bir mesele sebebiyle meydana geldiğini, 60 bin TL yüzünden bu cinayetin işlenmediğini düşünüyorum. Kardeşim haftanın 3-4 günü bende kalırdı. Bana hiçbir şeyden bahsetmemişti, ben de bir şey sezmemiştim. Eşi dostu da bu konuya dair hiç bir şey bilmiyordu. Anlaşılıyor ki, bu mesele izzeti nefis meselesine dönmüş. Şafak'ın tavırları, onlara davranışı raconlarına ters geldiğinden, zorlarına gittiğinden öç alma meselesine dönmüş. Bizim bir cenazemiz var. 2 sene oldu ve hala defnedemedik. Kendinizi bizim yerimize koyun. Bizi sanıkların savunmaları bizi güldürmüyor da değil. Olay esnasında Şafak'ın alkol durumu tartışıldı ancak sanıkların alkol durumu nedir, dosyada ona ilişkin bir veri yok. Bizim evimize ateş düştü, biz yandık. 2 çocuğu babasız kaldı, annem oğlunu kaybetti. Bunların dikkate alınmasını istiyorum. Burada bir sır var ama biz bu sırrı bilmiyoruz. Şafak'ın küfrettiği söyleniyor ama tarafsız olarak bunu söyleyebilecek kim var. Bir küfürdür gidiyor" dedi.

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TUTUKLU SANIKLAR AİLEDEN ÖZÜR DİLEDİ

Tutuklu sanık Ali Yasak, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesinden özür dilediğini belirterek, “Çocukları babasız kalsın istemezdim. Ben Kadir olayı gerçekleştirilmesin diye elimden geleni yaptım. Daha fazlasını da yapabileceğimi düşünmüyorum" dedi.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürme eylemini gerçekleştiren Kadir Yasak ise, “Celal beyden ve Şafak beyin ailesinden özür diliyorum. Ben olay esnasında alkollü değildim. Bilincim yerindeydi. Böyle olmasını istemezdim. Bu olayın bir sebebi var, daha önce de bahsetmiştim. Kasten öldürme suçlamasını kabul etmiyorum, tahliyemi talep ediyorumö ifadelerini kullandı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Ali ve Kadir Yasak'ın 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsini istedi. Mütalaada ayrıca, Kadir Yasak'ın Murat Bilmez'e yönelik 'Silahla kasten yaralama' suçundan 1 buçuk yıldan 4 buçuk yıla kadar hapsi, 'Ruhsatsız silah taşıma' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, sanıklardan Seccad Yeşil ve Serkan Dakman'ın da 'Haksız tahrik altında kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Sanık Gökhan Karakan'ın 'Yağmaya teşebbüs' Kerem Öztürk'ün 'Yağmaya teşebbüs suçuna azmettirme' suçlarından cezalandırılmalarının talep edildiği mütalaada Kadir Yasak'a silah temin ettiği iddia edilen Abdulkadir Kara'nın da 'Kasten öldürmeye yardım etme suçundan cezalandırılması istendi. Mahkeme, mütalaaya karşı cevap verilmesi için süre vererek duruşmayı erteledi.

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İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, "Bakırköy'de Ahmet Yosunlu adına kayıtlı olan bir daire, satışı için emlakçılık yapan Kerem Öztürk'e devredildi. Öztürk bu daireyi satmak için müşteri ararken, apartmanın en üst katında oturan müşteki Suphi Malgaz ile daireye müşteri bulunması konusunda anlaştı. Suphi Malgaz, Kerem Öztürk'e 1 milyon 450 bin TL karşılığı daireyi alacak bir arkadaşı olduğunu söyledi. Daireyi Malgaz, 1 milyon 650 bin TL'ye satarak, alıcıdan 170 bin TL komisyon almış oldu. Kerem Öztürk ile Gökhan Karakan bu durumu öğrendikten sonra Malgaz'a bu miktarı kendilerine ödemesi gerektiğini söyledi. Taraflar bir anlaşmaya varamayınca Gökhan Karakan, Malgaz'ı öldürtmekle tehdit etti. Gökhan Karakan, Seccad Yeşil'e ulaşarak söz konusu parayı tahsil etmesini istedi. Seccad Yeşil, arkadaşı olan Kadir Yasak'a durumu anlattı. Yasak, Suphi Malgaz ile bir buluşma teklif etti. Bakırköy'de bir restoranda gerçekleşen görüşmede, Şafak Mahmutyazıcıoğlu Suphi Malgaz'ın yanında geldi. Mahmutyazıcıoğlu'nun Malgaz'a destek olması nedeniyle, Kadir Yasak ve Seccad Yeşil söz konusu parayı alamadı. Kadir Yasak ve Seccad Yeşil bu nedenle Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu hedef alarak, 27 Ocak'ta cinayeti işledi" denildi. İddianamede Ali Yasak ve Abdulkadir Kara hakkında 4 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Fatih Okan Kodak, Burak Otçuoğlu ve Uğurcan Bilge hakkında ise 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. Gökhan Karakan ve Kerem Öztürk hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Diğer 9 sanık için de 'Suçluyu kayırma' suçundan değişen oranlarda hapis cezası istendi.