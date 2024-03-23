Sabiha Gökçen’in izindeler

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Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Pilotaj Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tüzün Tolga İnan, her yıl 1500 pilot ihtiyacı olduğuna vurgu yaparak bölüme talebin yoğun olduğunu ve kız öğrencilerin sayısının da hızla arttığını belirtti. İnan, “Bizim okulumuzdaki kız öğrencilerin oranı yüzde 23’lere ulaştı. Bu rakam önümüzdeki yıllarda kadın pilot oranının yükselmesini sağlayacak” dedi. Üniversitenin ikinci sınıfında eğitim alan yaklaşık 20 kız öğrenciden 3’ü olan İrem Kaytaran (20), Zehra Ecesoy (19) ve Zeynep Yıldız (19) İstanbul’daki 3 dönemlik eğitimlerinin ardından, Sakarya Pamukova’da uçuş pistinde eğitimlerine devam ediyorlar. Solo uçuş yapacak beceriye kavuşan öğrencilerden İrem Kaytaran, eğitmeni olmadan uçak kullandığı o anları, “En önemlisi o uçağı tek başıma indirebileceğimi hissetmek inanılmaz bir duyguydu. Yani uçmak benim için büyük keyif veriyor, iple çekiyorum uçuş günlerimi” diyerek anlattı.

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Sabiha Gökçen hayranı olduğunu da belirten öğrencilerden Zeynep Yıldız “Sabiha Gökçen bir idol, bence sadece kadın pilotlara da değil bütün pilotlar için bir idol. Türkiye’de de değil dünyada idol” dedi.

5 YILLIK EĞİTİM

Hazırlık dönemiyle birlikte 5 yıl süren eğitim sürecince birinci sınıfta fizik ve temel matematik gibi dersler gördüklerini belirten öğrencilerden Zehra Ecesoy ise “Önce bir, iki aylık yer dersimiz oluyor. Sonra gerekli sınavları geçtikten sonra buraya uçuş sahasına geliyoruz. Hocalarla beraber uçağı tanıyoruz ve basit hava hareketleri görüyoruz. Yeterli eğitimleri alınca da yalnız çıkmaya başlıyoruz” şeklinde konuştu.