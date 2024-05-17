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Şaban Ataş cinayetini eski eşi televizyon programında itiraf etmişti! Şüpheliler adliyeye sevk edildi

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#Şaban Ataş#Emine Karabulut#Burhanettin Öztürk
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 09:47

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde 22 Mart'ta ortadan kaybolan ve öldürülerek araziye bırakılıp üzeri taşla örtülen Şaban Ataş cinayeti kapsamında gözaltına alınan beş şüpheli adliyeye sevk edildi. Cinayet, Ataş'ın boşandığı eşi Emine Karabulut'un bir televizyon programında yaptığı itirafla ortaya çıkmıştı.

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Kaybolduktan sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şaban Ataş'ın cansız bedeni 56 gün sonra bulundu. Olay, Ataş'ın boşandığı eşi Emine Karabulut'un bir televizyon programında yaptığı itirafla aydınlatıldı. Programda, Karabulut'un boşandığı eşi Ataş'ı, sevgilisi Burhanettin Öztürk'ün yaşanan kavga sonrası iple boğarak öldürdüğünü sonrasında beraber Ataş'ın cansız bedenini boş araziye bırakıp üzerini taşla örttüklerini anlatmıştı. Karabulut’un itirafı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler Emine Karabulut, Durkadın Karabulut, Burhanettin Öztürk, Mert Ataş ve Mehmet Ataş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#Şaban Ataş#Emine Karabulut#Burhanettin Öztürk

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