Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez son yolculuğuna uğurlandı

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15 Aralık doğumlu olan Bitmez, doğum gününde Fatih Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın da mezarının bulunduğu Merkezefendi Mezarlığı’nda toprağa verildi.
TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında kürsüde konuştuğu sırada rahatsızlanan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, ilk müdahalesinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan Bitmez, dün hayatını kaybetmişti.
"CENAB-I HAK MAKAMINI ALÂ EYLESİN"
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hasan bey kardeşimizle uzun yıllar çalıştım. Onun ihlasına, gayretine şahadet ederim. Cenab-ı Hak makamını ala eylesin. Böyle bir ölüm herkese nasip olmaz. Hakikaten bir vazifeyi ifa etmesinin hemen arkasından şehadet şerbetini içti. Beklemediğimiz bir anda bu hadise meydana geldi. Hasan Bey kardeşimiz gibi bu davaya hizmet eden insanların sayısı pek de fazla değildir ama ben özellikle bütün kardeşlerimizin, Hasan Bey kardeşimizin yolundan gitmesini, onu örnek almasını, hayatlarını aslında bu davaya böylece hasretmelerini temenni ederim." dedi.
Temel Karamollaoğlu’nun konuşması sonrasında Bitmez’in cenazesi omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Bitmez'ın tabutuna Türk bayrağı ile Filistin bayrağı örtüldü. Hasan Bitmez’in cenazesi defnedilmek üzere merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın da mezarının bulunduğu Merkezefendi Mezarlığı’na götürüldü.