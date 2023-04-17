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Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçti

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Kozan#Kazım Özgan
Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı, AK Partiye geçti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 19:56

Adana'nın Kozan Belediye Başkanı Saadet Partili Kazım Özgan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bundan sonra siyasi hayatını AK Parti’de sürdürmeye karar verdiğini belirterek, “Seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermek için var gücümle çalışacağım" dedi.

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2019 Yerel Seçimleri'nde Saadet Partisi, MHP'den Kozan Belediye Başkanı seçilen Nihat Atlı'nın, belediye başkanı seçilme yeterliliğine sahip olmadığı gerekçesiyle İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Bu başvuru reddedilince, Saadet Partisi, İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. İtirazlar sonucu yapılan değerlendirmede, Kozan Belediye Başkanlığı'nın ikinci en çok oyu alan Saadet Partisi Adayı Kazım Özgan'a verilmesi kararlaştırıldı. Bu süreçten sonra Kozan Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Kazım Özgan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile siyasi hayatını AK Parti'de sürdürmeye karar verdiğini duyurdu. 

Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı, AK Partiye geçti

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'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DESTEK VERMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIM'

Özgan, yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“Bir siyasetçi ve halkımızın hizmetinde olan bir belediye başkanı olarak ülkemiz için her zaman en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında olanların terör örgütleriyle kol kola olmasını kabul etmem asla mümkün değildir. Milli değerlerimize gönülden bağlı bir siyasetçi olarak bundan sonra siyasi hayatımı AK Parti’de sürdürmeye karar verdim. Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermek için var gücümle çalışacağım."

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#Adana#Kozan#Kazım Özgan

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