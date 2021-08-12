Saadet Öğretmen kimdir? Elmalı Davası ile gündeme geldi
İzmir'in Menderes İlçesi'nde, yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 öğrencisine cinsel içerikli film izlettiren ve istismarda bulunan okul müdürünün tutuklanmasını sağlayan öğretmen Saadet Özkan, Elmalı davasının bir televizyona programına taşınmasıyla gündeme geldi. Peki, Saadet Öğretmen kimdir?
Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Özkan, 15 Haziran 1978'de İzmir'de doğdu.
Anadolu Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği eğitiminin ardından Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve İletişim bölümünden mezun oldu.
Özel bir Akademiden Trainer Advandec Master Plus programı eğitimi alan Saadet Özkan, Kişisel Gelişimci uzmanı Yaşam Koçu, Öğrenci Koçu, Performans Koçluğu, Trainers Training, Ouantum, Gestalt Therapy, Hypnosis Master, NLP alanında çalışıyor.
Kişisel Gelişim Uzmanı Saadet Özkan aynı zamanda Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapıyor.
3 yıl önce İzmir Menderes’te 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan okul müdürünün yargılanmasını sağlayan Saadet Özkan, verdiği mücadeleyle dünyaya örnek oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü’nü geçen hafta First Lady Melania Trump’ın elinden aldı.