Anastasia, Erzurum'da sevgilisi tarafından öldürülmüştü! Rus avukat arkadaşı davayı takip ediyor... Katil şüphelisi: Çok akıllı bir kadındı

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Olay, Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Ukrayna-Rusya Savaşı’ndan sonra Türkiye'ye gelip Erzurum'a yerleşen Anastasia Emelianova, bir iş yerinde bilgi işlem personeli olarak çalışmaya başladı. Emelianova, yaklaşık 8 ay önce sosyal medya üzerinden bir kafede baristalık yapan Suriye uyruklu Mohammad Nizar Arnabeh (30) ile tanıştı.

İkili arkadaş olup, sık sık görüşmeye başladı. Geçen yıl 20 Eylül saat 23.00 sıralarında ikili arasında tartışma çıktı. Apartmanda oturanların da duyduğu tartışmadan birkaç saat sonra Mohammad Nizar Arnabeh, alt kat komşusuna giderek Anastasia Emelianova'nın yaralandığını söyleyip, yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine apartmana polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Ekipler, Anastasia Emelianova'ın kan kaybından öldüğünü belirledi. Kadının cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Mohammad Nizar Arnabeh ise İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emelianova'nın cenazesi ise uçakla ülkesine gönderildi.

'KASTEN ÖLDÜRME' İDDİASIYLA AÇILAN DAVA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' iddiasıyla açılan dava devam ediyor. Mohammad Nizar Arnabeh'in tutuklu olarak yargılandığı davayı Anastasia Emelianova'nın avukat arkadaşı Varya Mihaylova yakından takip ediyor. 17 Şubat'ta yapılan ilk duruşmanın ardından ikinci duruşmaya da katılan Mihaylova, mahkemedeki süreci büyük bir dikkatle dinledi. Dinleyici bölümünde duruşmayı takip eden Mihaylova, Anastasia Emelianova'nın aile avukatı Begüm Osma'dan detaylarla ilgili bilgi aldı.

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SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tercüman aracılığıyla ifade veren Mohammad Nizar Arnabeh, Atatürk Üniversitesi öğrencisi olduğunu söyledi. Arnabeh, "Anastasia Emelianova ile internette bir arkadaş bulma uygulamasıyla tanıştık. Derslerin online olması nedeniyle İstanbul'a gittim. Taksim İstiklal Caddesi’nde bir kafede barista olarak çalışmaya başladım. Dersler yüz yüze olunca Erzurum'a döndüm. Köşk Mahallesi’nde bir ev tuttum. Benden sonra da Anastasia Emelianova Erzurum'a geldi. Oturduğum evi beğenmediği için olayın gerçekleştiği evi tuttum. Hakkımdaki suçlamayı kabul etmiyorum. Çok iyi geçiniyorduk. Anastasia çok akıllı bir kadın ve feminist görüşlere sahipti. Suçsuzum beraatimi istiyorum" dedi.

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Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi, GSM operatörlerinden yazışma ve arama kayıtlarının istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

'ST. PETERSBURG'DA TANIŞTIK'

Duruşma sonrası DHA muhabirinin sorularını cevaplayan Varya Mihaylova, Anastasia Emelianova ile 2013 yılında St. Petersburg'daki bir üniversitede tanıştıklarını söyledi. Yüksek lisans derecesinde birlikte çalıştıklarını ve birlikte hukuk savunması ve aktivizmle uğraştıklarını anlatan Mihaylova, "Bir avukat ve insan hakları aktivistiyim. Anastasia ile 2013 yılında tanıştım, on yıldır arkadaşız, St. Petersburg'da bir üniversitede yüksek lisans programında birlikte okuduk, daha sonra uzun yıllar birlikte insan hakları ve aktivizmle uğraştık. Anastasia, Rusya'daki insan hakları ihlalleri, çeşitli yasa dışı ve hukuksuz eylemlerin olası tüm alanlarıyla ilgileniyordu. Adil seçimleri savunuyor, siyasi tutukluların hakları için mücadele ediyordu, ekolojiyle çok ilgiliydi, vegandı ve ortak olduğumuz önemli konulardan biri de feminizmdi. Birlikte birçok farklı feminist etkinliğe katıldık, düzenledik, kadın hakları, bu hakların nasıl ihlal edildiği ve bu konuda neler yapılabileceği hakkında videolar kaydettiğimiz bir YouTube kanalımız vardı." diye konuştu.

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'TÜM DURUŞMALARINA KATILMAYA ÇALIŞIYORUM'

Anastasia Emelianova ile en çok konuştukları konulardan birinin aile içi şiddet ve genel olarak cinsiyete dayalı şiddet ve kadına yönelik şiddet olduğunu hatırlatan Varya Mihaylova şunları söyledi:

"Son bir yıldır Çekya'da yaşıyorum. Anastasia'nın 23 Eylül'de kaybolduğunu öğrendiğimde Türkiye'deydim, iş için gelmiştim, onu aramak ve neler olduğunu anlamak için burada kaldım. Çok geçmeden Anastasia'nın öldüğü anlaşıldı. Anastasia'nın İstanbul'da yaşayan birkaç arkadaşı ile aktivistler, Anastasia'ya ne olduğunu bulmak ve memleketi Novosibirsk'e gömülebilmesi ve cenazesinin Rusya'ya nakledilmesine yardımcı olmak üzere bir araya geldi.

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Şimdi bizim için en önemli şey, gerçeği ortaya çıkarmak, Anastasia için adalet ve hakkaniyeti sağlamak. Bir feminist olarak, diğer kadınların hakları için mücadele eden, toplumsal cinsiyet şiddetine karşı savaşan bir kadın olarak, biz arkadaşlarının en çok istediği şey, mahkemenin Anastasia'nın başına gelenlerle ilgili gerçeği ortaya çıkarmak için mümkün olan her şeyi yapmamız. Faillerinin cezalandırılması, dünyanın olanlarla ilgili gerçeği öğrenmesi ve arkadaşları olarak bizim de Anastasia'nın ne kadar harika bir insan olduğunu dünyaya anlatmamız önemli.

Şefkatli, sempatik, inanılmaz derecede aktif ve yetenekli. O adalete, hakikate ve iyiliğe olan tutkusunu, yaptığı her şeye uygulayan bir insandı. İnsanların bunu hatırlaması bizim için çok önemli. Dediğim gibi, Anastasia kaybolduğu sırada Türkiye'deydim ve ondan sonra Anastasia için adaletin sağlanmasına yardımcı olmak, elimden geldiğince burada olmak, benim için çok önemli hale geldi ve onun davasındaki tüm duruşmalara katılmaya çalışıyorum. Süreci kendi gözlerimle görmek ve başkalarına anlatmak için bu sefer de Çek Cumhuriyeti'nden geldim."