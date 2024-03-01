Rothschild’in kuzenini mareşalin askerleri vurmuş

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Rothschild ailesi bazen devasa finans hamleleri bazen de derin komplo teorileriyle gündem oluyor. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Avusturya’da kolları bulunan aile, küresel ekonomiye yön verecek kadar güçlü kabul ediliyor. Haklarında yazılıp çizilenlerin dışında tarihi ve siyasi bir gerçek var; İsrail’in kuruluşuna giden yolu açan 2 Kasım 1917 tarihli “Balfour Deklarasyonu” ailenin o zamanki lideri ‘Lord’ Lionel Walter Rothschild’e hitaben yazılmıştı. İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur Balfour bu deklarasyonla Siyonist organizasyonların da en tepesindeki Rothschild’e İngiltere’nin Filistin’de bir Yahudi devletinin kurulmasına destek vereceğini belirtiyordu. Bu yüzden Rothschildler İsrail’in kuruluşunun arkasındaki aile olarak da biliniyor.

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GAZZE’DE KOMUTANDI

Balfour’un Rothschild’e bu deklarasyonu yazdığı günlerde Gazze civarında savaş devam ediyordu. İngiliz birlikleri Gazze’yi işgalin ardından kuzeye saldırıya geçmişti. Lord Rothschild’in kuzeni Binbaşı Evelyn Rothschild de bir süvari bölüğünün komutanıydı. 1917 kasımında kuzeye yönelen İngilizlerin karşısında Osmanlı’nın Yıldırım Orduları bünyesindeki 7. Ordu vardı. Ordunun komutanı da Fevzi Paşa’ydı. Mustafa Kemal Paşa kısa bir süre önce görevi Fevzi Paşa’ya devrederek 2. Ordu Komutanlığı’na geçmişti. Gazze’nin kuzeyindeki El Maghar köyü yakınlarında İngiliz süvarileri, 7. Ordu’nun buradaki mevzilerine saldırıya geçti. Binbaşı Rothschild de bu saldıran birlikteydi. İngilizlerin şiddetli hücumuna Osmanlı askerleri sert bir karşılık verdi. Rothschild burada vuruldu ve atından düştü.

17 Kasım’da hayatını kaybetti. Önce Mısır’a defnedildi sonra da bugün Tel Aviv yakınlarında olan Richon-le-Zion adlı Yahudi mezarlığına nakledildi.