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Rize'de servis şoförü kurşun yağdırdı! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Ateş açtı, ben de karşılık verdim

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#Rize#Polis#Servis
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 12:49

Rize'de, trafikte 'yol verme' tartışması korkunç bir cinayetle son buldu. Kendisini omzundan vuran hafif ticari araç sürücüsü Ömer Sofu'yu (70) tabancayla vurup öldüren servis minibüsü şoförü Hasan Güroğlu (65), tutuklandı. Güroğlu'nun ifadesinde, "Konuşmak istemiştim yanına gittim, ateş açtı. Ben de tabancayla karşılık verdim" dediği belirtildi. Servis minibüsündeki öğrencilerin de tanık olduğu olayın yeni görüntüleri de ortaya çıktı.

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Çayeli ilçesi Şairler Mahallesi'nde meydana geldi. Öğrenci servisi minibüsü sürücüsü Hasan Güroğlu ile aynı yöne giden hafif ticari aracın sürücüsü Ömer Sofu arasında trafikte 'yol verme' meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine her iki sürücü de belinden çıkardığı tabancayla birbirine ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Sofu ve Güroğlu yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlıkçıların kontrolünde sürücülerden Ömer Sofu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla hastaneye sevk edilen Hasan Güroğlu da polis gözetiminde tedaviye alındı. Sofu’nun cenazesi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Rizede servis şoförü kurşun yağdırdı Yeni görüntüler ortaya çıktı: Ateş açtı, ben de karşılık verdim

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Yolda silahların karşılıklı ateşlendiği olay anları, arkadan gelen başka öğrenci servisinin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde; hafif ticari araç sürücüsünün minibüsü geçip yolda durması, minibüsten inen sürücünün hafif ticari araca yönelmesi sonrası kendisine ateş açılması ve minibüs sürücüsünün belinden çıkardığı tabancayla karşılık vermesi yer aldı.

Rizede servis şoförü kurşun yağdırdı Yeni görüntüler ortaya çıktı: Ateş açtı, ben de karşılık verdim

TEDAVİSİ TAMAMLANINCA TUTUKLANDI

Omzundan yaralanan ve Çayeli'nin Derecik köyü eski muhtarı olduğu öğrenilen servis sürücüsü Hasan Güroğlu, tamamlanan tedavisi sonrası taburcu edildi. Hasan Güroğlu, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Rizede servis şoförü kurşun yağdırdı Yeni görüntüler ortaya çıktı: Ateş açtı, ben de karşılık verdim

Güroğlu'nun sorgusunda, "Trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştık. Daha sonra önüme geçip, durdu. Ben de araçtan inip konuşmak için yanına gittiğimde ateş etti. Ne olduğunu anlamadan omzumdan yaraladım, ateş etmeye devam edince ben de belimden çıkardığım ruhsatlı tabancayla karşılık verdim" dediği belirtildi.

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Rizede servis şoförü kurşun yağdırdı Yeni görüntüler ortaya çıktı: Ateş açtı, ben de karşılık verdim

Bu arada, servis minibüsündeki öğrencilerin de tanık olduğu, yolda silahların peş peşe ateşlendiği olay anına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Hasan Güroğlu'na ait araç içi kamerasına anbean yansıyan görüntülerde; hafif ticari aracın, solladığı servis minibüsünün önünde durduğu, Güroğlu'nun araçtan inerek hafif ticari aracın yanına gittiği, bu sırada silahların peş peşe ateşlendiği yer aldı. (DHA)

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#Rize#Polis#Servis

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