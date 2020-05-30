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DHA
Haber Giriş: 30.05.2020 - 11:02,Son Güncelleme:

Rize'de dehşet! 30 yıllık eşini defalarca bıçakladı

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Rize'de dehşet! 30 yıllık eşini defalarca bıçakladı
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Rize'nin Çayeli ilçesinde Hasan Çerman (53), hasat ettikleri çaydan elde edilen gelirin harcanması nedeniyle çıkan tartışmada 30 yıllık eşi Rukiye Çerman’ı (52), 3 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 01.00 sıralarında Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde meydana geldi.

Hasan Çerman, iddiaya göre topladıkları çaydan kazandıkları parayı harcadı. Eşi Rukiye Çerman parayı sorunca da çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Çerman, eşini 3 yerinden bıçakladı.

Kanlar içinde yere yığılan Rukiye Çerman'ın çığlıklarını duyan komşuları, jandarmayı aradı. İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi Rukiye Çerman, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Jandarmaya teslim olan Hasan Çerman, gözaltına alındı.

Rukiye Çerman'ın cansız bedeni otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

 

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