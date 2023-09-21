Rezalet görüntüler! Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kötü görüntü şaşkına çevirdi

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Kenti, Seyhan Nehri’nin sebep olabileceği su baskınlarından kurtarmak amacıyla 1956’da tamamlanıp hizmete açılan, gövde hacmi 7 milyon 500 bin metreküp olan Seyhan Baraj Gölü, Adana’nın simgelerinden biri haline geldi. Birçok noktası doğayla iç içe olan göl, özellikle hafta sonu ve güzel havalarda Adanalıların vakit geçirdiği yerlerden biri oldu. Son günlerde gölün bazı bölgelerinde sular çekildi.

Kıyı genişliğinin artmasıyla birçok vatandaş hafta sonunu Seyhan Baraj Gölü kıyısının civarında piknik yaparak geçirdi. Fakat piknikçilerin bıraktığı çöpler nedeniyle kötü görüntü ve koku ortaya çıktı. Kıyıda biriken onlarca plastik, metal ve cam atık çevre sağlığını tehdit ediyor. Kötü manzarayı gören vatandaşlar, doğaya karşı yapılan duyarsızlığa tepki gösterdi.