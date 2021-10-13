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Reza Zarrab'ın binasını parça parça çaldılar! Polisten operasyon: Suçüstü yakalandılar

#Reza Zarrab#Holding#Hırsızlık

ABD’ye kaçışının ardından mal varlıklarına el konulan Reza Zarrab’ın Beyoğlu Fındıklı’daki holding binasına dadanan hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı. Binaya uyumak için geldiklerini iddia eden şüpheliler, çaldıkları malzemelere el konularak gözaltına alındı.

Beyoğlunda Reza Zarrabın el konulan binasına dadanan hırsızlara akşam baskınıBeyoğlunda Reza Zarrabın el konulan binasına dadanan hırsızlara akşam baskını
Beyoğlunda Reza Zarrabın el konulan binasına dadanan hırsızlara akşam baskını

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Reza Zarrab'ın 5 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmasının ardından Türkiye'deki tüm varlıklarına el konuldu. Zarrab'ın, kayyuma devredilen Fındıklı'daki 7 katlı holding binası, geçtiğimiz yıldan itibaren terk edildi. Sahipsiz kalan holding binası önce evsizlerin sonra da hırsızların uğrak yeri oldu.

Zarrab’ın binasını parça parça çaldılar Evsiz ve tinercilerin mekanı oldu

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Kapıları ve pencereleri sökülen bina harabeye döndü. Yaşanılanlardan rahatsız olan çevre sakinlerinin şikayeti üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, binayı belli aralıklarla kontrol etmeye başladı. Karaköy Polis Merkezine bağlı gece kartalları, dün akşam yaptıkları kontroller sırasında bina içinde birilerinin bulunduğunu fark etti. Ekipler, binanın katlarını kontrol etmeye başladı.

Reza Zarrabın binasını parça parça çaldılar Polisten operasyon: Suçüstü yakalandılar

Terk edilmiş binanın 3'üncü katına çıkan gece kartalları, 4 kişiyi, alüminyum levha çalarken suçüstü yakaladı.  Hırsızlık şüphelileri gözaltına alınırken, gece kartalları içeride başka birilerinin olup olmadığını kontrol amacıyla binayı aramaya devam etti. Aramalar sonucu başka birine rastlanmazken, 4 şüpheli sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

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#Reza Zarrab#Holding#Hırsızlık