Rengârenk festival

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Gölbaşı Belediyesi’nin desteği, Herkes için Spor Federasyonu ile Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği işbirliğinde yapılan renkli koşu bu yıl da otizmli çocuklar için yapıldı. Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı’nda bir araya gelen yaklaşık 1000 kişi, renk istasyonlarında püskürtülen tozlarla rengârenk boyandı. 5 kilometrelik parkurun belli noktalarındaki ‘renk istasyonları’nda, koşuculara görevliler tarafından sarı, pembe, mor ve yeşil toz boyalar atıldı.

Koşucular, parkurun bitiş noktasına kıyafet ve yüzleri farklı renklere bürünmüş halde geldi. Organizasyona katılanlar mor, sarı, pembe ve yeşil tozların kullanıldığı 5 kilometrelik koşu sonrası DJ performansıyla eğlendi.