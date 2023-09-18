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Rengârenk festival

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#Color Sky 5K#Gölbaşı Belediyesi#Renkli Koşu Festivali
Rengârenk festival
Selahattin Sönmez
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2023 07:00

Amerika’da başlayıp tüm dünyaya yayılan renkli koşu festivali ‘’Color Sky 5K’’, çok sayıda koşucunun katılımıyla Ankara Gölbaşı’nda gerçekleştirildi.

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Gölbaşı Belediyesi’nin desteği, Herkes için Spor Federasyonu ile Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği işbirliğinde yapılan renkli koşu bu yıl da otizmli çocuklar için yapıldı. Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı’nda bir araya gelen yaklaşık 1000 kişi, renk istasyonlarında püskürtülen tozlarla rengârenk boyandı. 5 kilometrelik parkurun belli noktalarındaki ‘renk istasyonları’nda, koşuculara görevliler tarafından sarı, pembe, mor ve yeşil toz boyalar atıldı.

Rengârenk festival

Koşucular, parkurun bitiş noktasına kıyafet ve yüzleri farklı renklere bürünmüş halde geldi. Organizasyona katılanlar mor, sarı, pembe ve yeşil tozların kullanıldığı 5 kilometrelik koşu sonrası DJ performansıyla eğlendi. 

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#Color Sky 5K#Gölbaşı Belediyesi#Renkli Koşu Festivali

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