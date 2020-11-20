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Ahmet ACAR / DHA
Haber Giriş: 20.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Rekor kırdı

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Rekor kırdı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından Patara Antik Kenti, ziyaretçi akınına uğradı. Bu yılın 4 ayında pandemi nedeniyle kapalı kalmasına rağmen Patara Antik Kenti, geçen yılın toplam ziyaretçi sayısı ve gelirini yılın 10 aylık döneminde geride bıraktı.

Bu yılın 10 aylık döneminde Patara Antik Kenti’ni 248 bin 745 kişi ziyaret etti, karşılığında 4 milyon 659 bin 692 lira gelir elde edildi. Geçen yılın tamamında Patara'yı 176 bin 143 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 1 milyon 555 bin 771 lira gelir elde edilmişti. Bu yılın 10 aylık döneminde Patara Antik Kenti’ne gelen ziyaretçi sayısı, tüm zamanların ziyaretçi rekoru oldu. Sağlanan gelir de tüm zamanların gelir rekoru oldu.

Yıl sonuna kadar Patara Antik Kenti’ne gelen ziyaretçi sayısının 300 bini aşması bekleniyor.

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