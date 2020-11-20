Rekor kırdı

Bu yılın 10 aylık döneminde Patara Antik Kenti’ni 248 bin 745 kişi ziyaret etti, karşılığında 4 milyon 659 bin 692 lira gelir elde edildi. Geçen yılın tamamında Patara'yı 176 bin 143 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 1 milyon 555 bin 771 lira gelir elde edilmişti. Bu yılın 10 aylık döneminde Patara Antik Kenti’ne gelen ziyaretçi sayısı, tüm zamanların ziyaretçi rekoru oldu. Sağlanan gelir de tüm zamanların gelir rekoru oldu.

Yıl sonuna kadar Patara Antik Kenti’ne gelen ziyaretçi sayısının 300 bini aşması bekleniyor.