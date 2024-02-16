Rehineler buradaydı iddiası... İsrail’den yine hastane baskını

Haberin Devamı

İsrail güçleri, Hamas tarafından kullanıldığını iddia ettiği güney Gazze’deki en büyük sağlık tesisi olan Nasır Hastanesi’ne “tahliye emri” verdikten bir gün sonra, baskın düzenledi. Ordu, hastane yerleşkesinde Hamas’ın elindeki rehinelerden bazılarının cesetlerinin bulunduğunu öne sürdü. Sağlık personeli, hastaneden ayrılmaya çalışan bazı sivillerin İsrail keskin nişancıları tarafından hedef alındığını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü’nün “güneydeki sağlık hizmetlerinin belkemiği” olarak nitelendirdiği Nasır Hastanesi’nde en az 273 hasta, 190 sağlık personeli ve 1000’den fazla yerinden edilmiş sivilin bulunduğu tahmin ediliyor.

ŞİFA’DAKİ BAHANE

Ordu sözcüsü Daniel Hagari, Hamas’ın hastanede rehine tuttuğuna dair “serbest bırakılan rehineler de dahil olmak üzere birçok kaynaktan güvenilir istihbarat aldıklarını” ve ölen rehinelerin cesetlerinin binada olabileceğini söyledi. Hagari hastane yönetimiyle iletişime geçerek sivil ve yaralıların tahliyesi için “güvenli bir koridor” oluşturduklarını, ayrıca tedavilerin sürmesi için gerekli tıbbi malzemeyi de tedarik ettilerini öne sürdü. Hamas, içeride rehine ya da savaşçı bulunduğu iddialarını reddetti. İsrail ordusu, 15 Kasım’da Gazze şehrindeki El Şifa Hastanesi’ne saldırmadan önce de benzer iddiaları dile getirmişti. El Şifa Hastanesi’nin altında Hamas’ın komuta merkezi bulunduğunu öne süren ordu, bu iddialarına kanıt sunamamıştı.

Haberin Devamı

İsrail ordusunun geçen ay Han Yunus kentine yönelik yoğun bombardımanında çok sayıdaki yaralı bu hastaneye getirilmişti.

MEZARLARI KAZIYORLAR

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Eşref el Kudra, İsrail ordusunun “tüm hastaların, tedavileri için uygun donanıma sahip olmayan eski bir binaya nakledilmeleri emrini verdiğini” söyleyerek, İsrail askerlerinin doğum servisine baskın düzenleyip burada arama yaptığını kaydetti. Amputasyon operasyonu geçirenler, ciddi yanıkları olanlar veya yaşlılar gibi pek çok kişiyi tahliye edemediklerini belirten el Kudra, askerlerin kompleksin duvarlarını yıkarak içeriye girdiklerini, buldozerlerle hastane bahçesindeki toplu mezarları kazdıklarını ve yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırları dağıttıklarını kaydetti.

Haberin Devamı

ABD BASINI İDDİA ETTİ... FİLİSTİN DEVLETİ MÜZAKERE MASASINDA

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD’nin liderlik ettiği ve bazı Arap ülkelerini de içeren grubun, Filistin devletinin kurulması amacıyla kapsamlı bir barış anlaşması planı hazırladığını öne sürdü. Duyurunun önümüzdeki birkaç hafta içinde yapılabileceği iddia edilirken, ilk aşamada altı hafta sürmesi beklenen bir ateşkes anlaşmasının planı duyurmak için fırsat olabileceği belirtildi. Habere göre plan kapsamında işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan yerleşim yerlerinin çoğunun kaldırılması, Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti yapılması, Gazze’nin yeniden inşası ile Gazze ve Batı Şeria için güvenlik ve yönetim adımları atılması öngörülüyor.

Haberin Devamı

Öte yandan planlama sürecindeki ana çekince, İsrail’in Refah’a yapmak istediği saldırının hem rehine anlaşmasını hem de planı rafa kaldırma ihtimali. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Washington’dan gelen öneriyi kabul etmeyebileceği değerlendirilse de kesin güvenlik garantileri ve normalleşme anlaşmalarıyla bu engelin aşılması öngörülüyor.