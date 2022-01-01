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Rahat uyu Ceren

#Ceren Damar Şenel#Hasan İsmail Hikmet#Kopya
Rahat uyu Ceren

Akademisyen Ceren Damar Şenel’in vahşice öldürülmesine ilişkin davada, Yargıtay temyiz incelemesini tamamladı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını oybirliği ile onadı. Yargıtay, sanık avukatının, haksız tahrik ve takdir indirimi hükümlerinin uygulanması gerektiği yönündeki itirazını da reddetti.

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Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı, öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019 tarihinde öldürülmüştü. Savcılık, Hikmet hakkında, “tasarlayarak öldürme, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açmıştı.

Rahat uyu Ceren

TARTIŞMALI SAVUNMA

Sanık avukatı, “Sanık, burada bir katliam yapmamıştır. Sanığın yüzme sporu yaparak geliştirdiği vücuduna maktule ilgi duymaya başlamıştır. Sanıkla maktule arasında cinsel ilişki yaşanmıştır. Sanık maktulenin cinsel taleplerine boyun eğmek zorunda kalmıştır. Sanık cinsel saldırı suçunun mağduru olmuştur. Maktulenin doymak bilmeyen arzu ve hırslarına karşı sanık, psikolojik bunalıma girmiş, tedavi görmüştür. Ceren Damar şu an hayatta olsaydı ‘cinsel saldırıdan’ yargılanacaktı” şeklinde yaptığı savunma ile müvekkili için, haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimi yapılmasını sağlamaya çalıştı.

Ancak yapılan yargılama sonucunda davaya bakan mahkeme, sanığa “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçundan” haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimi yapmayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Gerekçeli kararda, “Sanığın maktuleye ayaktayken sırtına yaklaşık 1 metre gibi bir mesafeden 2 el ateş ettiği, yere düştüğünde maktuleyi vücudunun farklı yerlerinden 9’u öldürücü 17 kez bıçakladığı anlaşılmıştır” denildi.

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YARGITAY KARARI ONADI

Sanık avukatı, verilen cezadan haksız tahrik indirimi ile iyi hal indirimi yapılmaması ve sanığa kasten yaralama suçundan ceza verilmesi talebiyle karara itiraz etti. Kararın temyiz incelemesi Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından yapıldı. Daire oybirliği ile 6 Aralık tarihinde, yerel mahkemenin kararının onanmasına hükmetti. Sanık avukatının haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimi yapılması talebini ise reddetti.

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#Ceren Damar Şenel#Hasan İsmail Hikmet#Kopya

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