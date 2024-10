Radyo D, L'Étape Türkiye by Tour de France’ın radyo sponsoru oldu

Haberin Devamı



Dünyanın en prestijli bisiklet yarışlarından biri olan Fransa Bisiklet Turu’nun resmi amatör serisi L'Étape by Tour de France, Tour de France’ın ikonik yarış atmosferini 19-20 Ekim’de İstanbul’da yaşatmaya hazırlanıyor. Bisiklet sporunun ruhu ve Tour de France’ın rekabetçi havası Türkiye’nin eşsiz coğrafyasına taşınacak. Organizasyonun radyo sponsorluğunu üstlenen Radyo D, canlı yayınlar ve özel röportajlarla bu heyecanı Türk dinleyicilere ulaştıracak.

Tour de France’ın organizatörü uluslararası spor, organizasyon ve medya kuruluşu A.S.O. ile birlikte spora değer katan etkinliklerle adından sıkça söz ettiren 78 Event tarafından Türkiye’de ilk kez düzenlenecek bu dev organizasyon, dünyanın dört bir yanından bisiklet tutkunlarını İstanbul’da ağırlayacak. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun destekleriyle, 50’den fazla ülkeden 3 binin üzerinde bisikletçi, İstanbul’un eşsiz atmosferiyle Avrupa yakasından Asya’ya doğru uzanan bir rotada pedal basacak.

İstanbul'un ikonik noktalarında gerçekleşecek yarış, 70 ülkede 170 televizyon kanalından bisiklet tutkunlarıyla buluşacak.Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda düzenlenen dev organizasyon, bisikletin bir ulaşım aracı olarak kabul edilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor. L'Étape Türkiye aynı zamanda Türkiye’nin doğal ve tarihi güzelliklerini spor turizmi ile tanıtırken Tour de France ruhunu ve kültürünü kıtalararası bir şölen haline getiriyor.

İstanbul Boğazı’nın kıyısında, zarif mimarisi ve tarihi dokusuyla dikkat çeken Küçük Su Kasrı, L'Etape Türkiye byTour de France yol bisikleti yarışının prestijli başlangıç̧ noktası olarak bisiklet tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Yarış rotasının popüler noktası Anadolu Hisarı’na uğrayan bisikletçiler Avrupa Yakası’na geçmek için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde pedal çevirecek.

Avrupa Yakası’na geçen sporcuların ilk noktası 15. yüzyılda Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’un fetih hazırlıkları sırasında inşa edilen Rumeli Hisarı olacak. Boğaz’ın muhteşem manzarası eşliğinde finişe ulaşmaya çalışan sporcular, Polonezköy’e doğru yol alacaklar. Doğal sahil şeridiyle göz kamaştıran Riva’dan geçecek bisikletçiler, benzersiz bir yarış deneyimi yaşayacak.

HER KİLOMETREDE HEYECAN DOLU BİR DENEYİM

Fiziksel ve zihinsel dayanıklıklarını test etme şansını yakalayacak bisikletçiler, uzun parkur (109 km), kısa parkur (59 km) ve aile-çocuk parkuru (6 km) olmak üzere üç farklı kategoride yarışa katılabilecek. Farklı parkurlarıyla 7’den 70’e herkese hitap eden L'Étape Türkiye by Tour de France, bisiklet tutkunlarını bir araya getirerek özel anlar yaşatacak. Dünyanın en prestijli bisiklet yarışlarından birinin parçası olmanın heyecanını yaşayan sporcular, Türkiye'nin turistik ve kültürel değerlerini de yakından görme fırsatına erişecek.

Spor turizmine yenilik kazandıran L'Etape Türkiye, küresel arenada da Türkiye’yi güçlü bir şekilde temsil edecek. Turizm sektörüne yapılan dev bir yatırım olan L'Etape Türkiye, binlerce yabancı ziyaretçiyi Türkiye'ye çekerek, Türkiye’nin hem kültürel hem de doğal güzelliklerini dünya çapında tanıtacak.

L'ÉTAPE TÜRKİYE, BİSİKLET TUTKUNLARINA ULUSLARARASI YARIŞ STANDARTLARI SUNUYOR



Tour de France uzmanları tarafından titizlikle hazırlanan kapalı parkurlar, her bir bisikletçi için uluslararası yarış standartlarını karşılayarak zorlu ama keyifli bir mücadele ortamı yaratacak. Yarış boyunca, sağlık ekipleri ve uzmanlar her zaman hazır bulunarak sporcuların ihtiyaç duyduğu her türlü desteği anında sağlayacak. Resmi podyum töreni ile birlikte Tour de France formalarına kavuşacak bisikletçiler, büyülü bir yolculuğa çıkacak.