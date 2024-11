Prof. Dr. Orhan Şen saat verip uyardı: Yağış kuvvetli olacak... Bu illerde yaşayanlar dikkat!

Haberin Devamı

Yurdun batısında sağanak yağış ve soğuk hava etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı belirtildi.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Şen, kuvvetli yağış beklenen illeri sayarak dikkat edilmesi konusunda uyardı.

Prof. Dr. Orhan Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

GECE VE CUMARTESİ SABAH SAATLERİNE DİKKAT

Bugün Marmara, Ege, Orta ve Batı Karadeniz İç Anadolu'nun kuzeyi yağmurlu. Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, Samsun, Amasya, Çorum çevrelerinde, gece ve cumartesi sabah İzmir civarında yağış kuvvetli dikkat. Sıcaklık batıda 3-4 derece azalıyor.

Haberin Devamı

Yağışlar Cuma-Cumartesi batı ve kuzeyde, Pazar, Pazartesi, Salı Doğu Anadolu, İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgesinde görülecek. Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar yağışı olacak. Sıcaklıklar hafta sonundan itibaren doğuda azalacak. Batıda değişmeyecek. Haftaya 2. yarısı sıcaklıklar yükseliyor

İstanbul bugün ve yarın yağmurlu 12-13C. İzmir bugün kuvvetli yağmurlu 18C. Ankara yağmurlu 14 C.

Antalya Sağanak yağışlı 23 C.

Edirne yağmurlu 12 yarın 10C.

Erzurum bugün 10 yarın KKY ve kar yağışlı 7 C.

Trabzon 17 yarın kuvvetli yağmurlu 14C.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, İzmir, Samsun, Amasya, Çorum ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın ve Adana'nın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Haberin Devamı

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının, batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, İzmir, Samsun, Amasya, Çorum ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın ve Adana'nın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel ve su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.