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SÄ±cak hava dalgasÄ± kavurucu etkisini hissettirmeye devam ediyor. Prof. Dr. Mikdat KadÄ±oÄŸlu, yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±klarÄ±n EylÃ¼l ayÄ±na kadar devam edeceÄŸini belirterek, apartmanlarÄ±n Ã¼st katlarÄ±nda yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±. KadÄ±oÄŸlu, yerel yÃ¶netimlere seslenerek, binalarÄ±n beyaza boyanmasÄ± gerektiÄŸini de vurguladÄ±.Â

"Ã–ZELLÄ°KLE APARTMANLARIN ÃœST KATLARI"

Prof. Dr. Mikdat KadÄ±oÄŸlu, sÄ±cak hava dalgalarÄ±na karÅŸÄ± alÄ±nmasÄ± gereken Ã¶nlemleri anlatarak, "SÄ±cak hava dalgalarÄ± doÄŸanÄ±n bir kanunudur. Normali anormali yoktur, bunlar her yaz olan ÅŸeylerdir. Burada anormal olan ÅŸey, biz bunu tanÄ±mÄ±yoruz. Buna gÃ¶re yaÅŸamÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼zenlemememiz, buna gÃ¶re tedbir almamamÄ±z, milleti buna gÃ¶re eÄŸitmememiz. Anormal olan ÅŸey bu. NasÄ±l ki gÃ¼neÅŸ aÃ§Ä±yor, yaÄŸmur yaÄŸÄ±yorsa, sÄ±cak hava dalgalarÄ± da bir doÄŸa kanunudur. DÃ¼nya insanlÄ±k var olduÄŸundan beri hep olmuÅŸtur. Bu bazen Ã§ok ÅŸiddetli olur, bazen zayÄ±f olur, bazen kentleÅŸme, kentlerde bu hava koridorlarÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ±, deniz kÄ±yÄ±sÄ±na yapÄ±lan bÃ¶yle set gibi binalar.

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Bir de bunun Ã¼zerine kent Ä±sÄ± adasÄ± 9 derece eklersin. Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸinden 1 derece ekleyin. Hepsi Ã¼ste geldiÄŸi zaman, Ã¶zellikle apartmanlarÄ±n Ã¼st katlarÄ±nda, yaÅŸlÄ±, Ã§ocuklar, obezler, kronik hastalÄ±ÄŸÄ± olanlar ve yatalaklarda Ã¶lÃ¼mcÃ¼l oluyor." dedi. Prof. Dr. KadÄ±oÄŸlu, "Ã‡imen de yanar, yanabilecek her dolu madde yanar. TÃ¼rkiye'de orman yangÄ±nlarÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k problemi insan. YÃ¼zde 85- 90 insan kaynaklÄ±. O yÃ¼zden valiliklerin ormanlarÄ±n giriÅŸini yasaklamÄ±ÅŸ olmasÄ± Ã§ok doÄŸru bir karar. VatandaÅŸ olarak dikkat etmemiz lazÄ±m. BÃ¶yle sÄ±cak havalarda artÄ±k her ÅŸey, otlar, aÄŸaÃ§lar, herÅŸey yanmak iÃ§in hazÄ±r hale geliyor. Bir kÄ±vÄ±lcÄ±ma bakÄ±yor iÅŸ. Zaten bir ÅŸeyin afet olmasÄ± iÃ§in yani normal hayatÄ± etkiliyor olmasÄ±, can ve mal kaybÄ±na neden olmasÄ± ama yerel imkanlarla baÅŸ edilebiliyor olmasÄ± gerekiyor. 31 tane doÄŸa kaynaklÄ± afet var dÃ¼nya Ã¼zerinde, 28'i havayla ilgilidir. 28 afetten bir tanesi de Heatwave denilen sÄ±cak hava dalgasÄ±dÄ±r. Bu afet olarak dÃ¼nya literatÃ¼rÃ¼nde vardÄ±r. Bizim kanunlarÄ±mÄ±zda, yÃ¶netmeliklerimizde adÄ± yoktur. " dedi.

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"Ä°STANBUL GÄ°BÄ° KENTLERÄ°MÄ°ZDE BÄ°NALARIN AÃ‡IK RENKLE BOYANMASI GEREKÄ°R"

KadÄ±oÄŸlu, "Bu SÄ±cak hava dalgalarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± yÄ±ldan yÄ±la deÄŸiÅŸebilir Ä°nsanlarÄ± etkilemesi birÃ§ok faktÃ¶re baÄŸlÄ±. HavanÄ±n sÄ±cak olduÄŸu bir zaman bunun Ã¼zerine sÄ±cak hava dalgasÄ± geliyor. Bunun Ã¼zerine kÃ¼resel Ä±sÄ±nmadan dolayÄ± 1-2 derecelik sÄ±caklÄ±k geliyor. Burada en Ã¶nemli ÅŸey nerede ve nasÄ±l yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n. Kentlerde yaÅŸÄ±yorsan bu bÃ¼tÃ¼n beton yÃ¼zeyler gÃ¼neÅŸi yuttuÄŸu iÃ§in 9-10 derece kÄ±rsala gÃ¶re daha sÄ±cak oluyor. Bir de o kentteki deniz kÄ±yÄ±sÄ±na bina yapÄ±lmÄ±ÅŸsa, havalandÄ±rma koridorlarÄ± kapatÄ±lmÄ±ÅŸsa o kent doÄŸal havalandÄ±rma olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in daha Ã§ok zarar gÃ¶rÃ¼yor. Siz de ÅŸapka kullanmÄ±yorsanÄ±z, gÃ¼neÅŸ kremi yoksa, bir de gÃ¼neÅŸin dik olduÄŸu saatlerde yani gÃ¶lgenizi gÃ¶rmediÄŸiniz saatlerde dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kÄ±yorsanÄ±z ve dÄ±ÅŸarÄ±da fiziksel bir aktivite bulunuyorsanÄ±z sÄ±cak hava dalgalarÄ± sizin iÃ§in Ã§ok etkili ve tehlikeli olabiliyor. Belediyelerin asfalt yollarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±, meydanlarÄ± beyaza boyamasÄ± gerekiyor. ArtÄ±k Ä°stanbul gibi kentlerimizde, Bodrum gibi aÃ§Ä±k renkle binalarÄ±n boyanmasÄ± gerekiyor. Kent Ä±sÄ± adasÄ±nÄ± azaltÄ±cÄ± etkiler Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor olmamÄ±z lazÄ±m. YeÅŸil Ã§atÄ±lara aÄŸÄ±rlÄ±k vermemiz lazÄ±m. Beyaz olunca gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ± geri yansÄ±yacak, gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ± yutmayacak, gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ± yutup sonra geri salmayacaÄŸÄ± iÃ§in kent IsÄ± adasÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼k deÄŸerde olacak. O yÃ¼zden artÄ±k herkesin kafasÄ±na gÃ¶re boyamaktan vazgeÃ§mesi lazÄ±m. Asfaltlara beyaza boyamak, yeÅŸil Ã§atÄ±lar, bunlar Ã§ok Ã¶nemli ÅŸeyler. AÄŸustos, EylÃ¼l'de bu sÄ±caklarÄ±n olma ihtimali var. KayÄ±tlarda deÄŸiÅŸik zamanlarda kuvvetli sÄ±cak hava dalgalarÄ± hep olmuÅŸtur. 2004'te Fransa'daki sÄ±cak hava dalgasÄ±nda 35 bin kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. TÃ¼rkiye'de bu kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± bir afet olduÄŸu iÃ§in kaÃ§ kiÅŸi Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bilmiyoruz. Ã–lÃ¼mlerin kÃ¶k nedenine yazÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kayÄ±tlarda yok ama mutlaka bizi de etkiliyor. Ã‡ocuklarÄ±nÄ±z Ã¶zellikle bugÃ¼nlerde okullar tatil diye sokaÄŸa salmayÄ±n. 11.00'den itibaren eve gelmelerini, ÅŸapkalÄ± olmalarÄ±nÄ± saÄŸlayÄ±n, simsiyah gÃ¼neÅŸte kavurmalarÄ±nÄ± yanmalarÄ±nÄ± engelleyin. Bu genÃ§ yaÅŸlardaki gÃ¼neÅŸ yanÄ±klarÄ±, ileriki yÄ±llarda Ã§ift kanser olma riskini arttÄ±rÄ±yor" diye konuÅŸtu.

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