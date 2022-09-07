Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, evine dadanan ayı 'Meteor' yüzünden teleskop aldı! 'Görünce korktuk'

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı, Afet Yönetimi Enstitüsü ve İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, yaz tatilini geçirmek için memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine geldi. Prof. Dr. Kadıoğlu, köydeki evinin çevresine ayı dadandığını fark edip, bahçenin çevresine güneş enerjisiyle çalışan elektrikli çit koyup güvenlik önlemi aldı.

'METEOR' ADINI VERDİ

Pencerelere tırmanan, eve ve tarım ürünlerine zarar veren ayıya 'Meteor' adını veren Prof. Dr. Kadıoğlu, evin çevresine yerleştirdiği kamera ve fotokapanla kış uykusundan uyanıp yiyecek arayan ayıyı görüntüledi. Prof. Dr. Kadıoğlu, bozayının büyüklüğünü fotokapanda gördükten sonra güvenlik tedbirlerini artırdı. Kamera sayısını artırıp ayının dikkatini dağıtmak ve evinden uzak tutmak için de ağaca güneş enerjisiyle çalışan lambalar takan Prof. Dr. Kadıoğlu, teleskop alıp, hayvanın hareketlerini uzaktan takip etmeye başladı.

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'AYIYI GÖRMEZSEK BÜYÜK AYI TAKIMYILDIZINI GÖRÜRÜZ'

Meteor'a karşı güvenlik tedbirlerini artırdığını söyleyen Prof. Dr. Kadıoğlu, "Ormanın 500 metre yukarısına fotokapan kurup Meteor'u gördük ve korktuk. Meteor çok büyük boz bir ayı. Bu sene yayladaki evleri, ahırları kırdı ama aşağı inmedi. Güneş enerjili elektrik telleri koyduk, köpeğimiz var, kamera sayısını artırdık. Ayrıca yeni teleskop aldım. Meteor da büyük ayı ama Meteor'u görmezsek büyük ayı takımyıldızını görürüz' diye teleskop da kullanıyoruz. Son olarak güneş enerjisiyle çalışan lambalar alıp yukarımızdaki ağaçlara koyduk. Geceleri yanıp sönüyor, disko havası gibi oluyor. Ayı 'Damsız girilmez' kuralını biliyorsa, aşağıya inmeyecektir. Teleskopla bulutsuz, nemsiz gecelerde yıldızları görmeye çalışıyorum. Eğer köpek ormana doğru havlarsa teleskopu da ormana doğru çeviriyorum. Ayıyı ağaçların arasında görmek zor oluyor ama şansımı deniyorum" dedi.

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'TANIŞMAKTAN VAZGEÇTİK'

Bozayının görüntüsünü fotokapanla çektiğini ve büyüklüğünün korkuttuğunu anlatan Prof. Dr. Kadıoğlu, "Gerçekten korkunç bir hayvan. Bu dağlarda böyle büyük, semiz bir yaban hayatını görmek mutluluk verici bir şey ama hayvan karakteri icabı özellikle yaylalarda zarar veriyor. Meteor'la tanışmaktan vazgeçtik. Uzaktan görüşmeyi tercih ediyoruz. Çok büyük bir boz ayıymış, onu gördük. Dağdaki yayla evlerinin kapılarını kepenkleri kırabilmesi için büyük olması gerekiyor. Buraların kralı o, ona bir şey dediğimiz yok ama buralardan uzak dursun. Köpekten dolayı gelmiyor ama o da ev köpeği" diye konuştu.

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'METEOR'UN KORKUSUNDAN MISIR EKMEDİK'

Ayıların aç kaldığı zaman evlere dadandığını belirten Prof. Dr. Kadıoğlu, "Meteor'un korkusundan bu sene mısır ekmedik. Fasulyelerimiz var, onlar için özel kamera koyduk, hareket olunca alarm veriyor. Meteor ormanda kalsın, gelip aşağılarda insanlara zarar vermesin. Mısır, fasulye ayının yiyeceği değil. Biz ormana girmiyoruz, o da bizim bahçelerimize girmesin. Yayla evlerinde sebze, meyve herhangi bir şey bırakmamak lazım. Kokusunu alıyor ve her tarafı kırıp kapıdan bacadan girip yemeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.