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Prof. Dr. Kamer: Kanserlerin yüzde 90’ı çevresel yüzde 10’u genetik

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#Kanser Haftası#Emine Serra Kamer#Kanser
Prof. Dr. Kamer: Kanserlerin yüzde 90’ı çevresel yüzde 10’u genetik
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 07:00

Kanser Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Ege Üniversitesi (EÜ) Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve EÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Emine Serra Kamer, “Kanser kontrolsüz hücre çoğalması sonucu vücudun belli bölgelerinde olağan dışı oluşumların gelişmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Bu oluşumların kan ve hematojen yolla yayılması olarak tanımlanan bir hastalık. Normal hücrelerin hangi uyarıcı sistemlerle kontrolsüz çoğalmaya geçtikleri üzerine pek çok mekanizma söz konusu. Bu uyarıcı süreçler, her kanser türü için farklılık gösterirken bazı tümör tipleri mekanizmaların birden fazlasını taşıyor” dedi.

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Kanserin oluşumunda çevresel faktörlerin önemini vurgulayan Prof. Dr. Kamer, “Kanserler yüzde 90 çevresel, yüzde 10 oranında ise genetik faktörlere bağlı olarak gelişmektedir. Kanserlere neden olan çevresel faktörler arasında yer alan; tütün kullanımı, alkol tüketimi, fazla kilolu veya obez olma ve kansere sebep olan enfeksiyonlara maruziyetin engellenmesi veya aşılama yolu ile günümüzde görülen kanserlerin yüzde 30 ila yüzde 50 oranında önlenebileceği biliniyor.

Prof. Dr. Kamer: Kanserlerin yüzde 90’ı çevresel yüzde 10’u genetik

Beslenme ve çevresel etmenler normal hücrelerin kanserli hücreye dönüşümünde en çok suçlanan sebeplerden birisi. Özellikle kolon kanseri gibi sindirim sistemi kökenli tümörlerin beslenme alışkanlıkları ile ilişkisi net olarak gösterilmiştir. Ayrıca dengesiz beslenme ve obezitenin bazı kanser tiplerinin oluşuma zemin hazırladıkları çalışmalarla gösterilmiştir” ifadelerini kullandı.  

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#Kanser Haftası#Emine Serra Kamer#Kanser

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