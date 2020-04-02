Prof Dr. Feriha Öz kimdir? Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Feriha Öz'ün biyografisi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi patoloji uzmanı Prof Dr. Feriha Öz koronavirüs salgınından hayatını kaybetti. İstanbul Tabip Odası, vefat haberini ‘Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pataloji Ana Bilim Dalı'ndan emekli çok kıymetli Hoca’mız Prof. Dr. Feriha Öz’ü Covid 19 nedeniyle kaybettik. Hepimizin başı sağolsun.’ Peki, Prof Dr. Feriha Öz kimdir?
Dr. Feriha Öz 1933 yılında Kadıköy’de dünyaya geldi. Orta ve lise öğrenimini Çamlıca Kız Lisesi’nde tamamlayarak 1951 yılında Fen Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Tıp Fakültesine kayıt oldu ve 1957 yılında doktor oldu. Fakülteden mezuniyetini müteakip Yozgat’ın Aktağ madeni kazasında sağlık merkezi doktoru olarak çalıştı, İstanbul Üniversitesi Patolojik Anatomi Kürsüsüne asistan olarak atandı. 1962 yılında Uzman olan Dr. Feriha Öz 1963-1972 yılları arasında Cerrahpaşa-Cerrahi kliniğinde patolog olarak görev yaptı. Feriha Öz evli ve 2 çocuk annesi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle