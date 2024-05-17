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Pompalı tüfekle rastgele ateş edip sosyal medyada paylaştı

Güncelleme Tarihi:

#Zeytinburnu#Pompalı Tüfek#Sosyal Medya
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 18:26

Zeytinburnu'nda evinin penceresinden pompalı tüfekle rastgele ateş edip bu anları sosyal medya hesabında paylaşan şüpheli yakalandı.

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Olay, 15 Mayıs Çarşamba günü akşam saatlerinde Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Hüseyin B. isimli bir kişi eline aldığı pompalı tüfekle evinin penceresinden rastgele ateş açtı. Art arda tetiğe basan şüpheli yanında bulunan bir kişiye bu anları kaydettirdikten sonra sosyal medya hesabından paylaştı.

Şikayet üzerine harekete geçen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda Hüseyin B.'yi kısa sürede yakaladı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Pompalı tüfekle rastgele ateş edip sosyal medyada paylaştı

 

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#Zeytinburnu#Pompalı Tüfek#Sosyal Medya

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