Olay, saat 20.30 sÄ±ralarÄ±nda Meram ilÃ§esi GÃ¶dene Mahallesi Hanedan Caddesi'ndeÂ meydana geldi.Â Ekrem A.Â kÄ±zÄ±nÄ±n erkek arkadaÅŸÄ± S.K.'yÄ± telefonla arayarak konuÅŸmak iÃ§in evlerinin bulunduÄŸu bÃ¶lgeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. S.K. da arkadaÅŸÄ± Y.C.U'yÄ± da yanÄ±na alarak buluÅŸma noktasÄ±nda geldi.Â Burada taraflar arasÄ±nda Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°ddiaya gÃ¶re olay yerine pompalÄ± tÃ¼fekle gelen Y.C.U.'nun kavga sÄ±rasÄ±nda ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu saÃ§malarÄ±n isabet ettiÄŸi baba Ekrem A Â bacaÄŸÄ±ndan, oÄŸlu Hakan A. ise baÅŸÄ±ndan ve vÃ¼cudunun Ã§eÅŸitli yerlerinden yaraladÄ±.

Kanlar iÃ§inde kalan baba ve oÄŸul ihbar Ã¼zerine Ã§aÄŸrÄ±lan ambulanslaÂ Konya EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±lardan Hakan Akkan'Ä±n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

OlayÄ±n ardÄ±ndan kaÃ§anÂ S.K. veÂ Y.C.U ise kÄ±sa sÃ¼rede polis tarafÄ±ndan yakalanÄ±p, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.ÂÅžÃ¼pheliler, Konya Numune Hastanesinde saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irildikten sonra sorgulanmak Ã¼zere Ã‡ocuk Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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