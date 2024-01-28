×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Polisten kaçıp kaza yaptı, otomobilde köpeğini aradı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Kartal#Köpek
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2024 07:42

Kartal'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, açık otoparkın girişindeki demir korkuluklara çarparak kaldırıma çıktı. Otomobil sürücüsü H.T. 1.93 promil alkollü çıkarken, otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Yanındaki arkadaşı ile kelepçelenen H.T. uzun süre otomobilde köpeği Yumoş'u aradı.

Haberin Devamı

Olay, saat 03.00 sıralarında Kartal, D-100 Karayolu Topselvi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Pendik istikametine seyir halinde bulunan H.T. yönetimindeki 68 ACT 269 plakalı otomobilden şüphelenen polis ekipleri, 'dur' ihtarında bulundu. Bu uyarıya uymayan otomobil sürücüsü H.T., polisten kaçtığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek açık otoparkın girişindeki demir korkuluklara çarparak kaldırıma çıktı. Kazada yaralanan olmazken, polis ekiplerinin yaptığı alkol testi sonucunda sürücü H.T.'nin 1.93 promil alkollü olduğunu tespit edildi. Sürücü H.T. ile yanındaki kişi birbirlerine kelepçelenerek gözaltına alındı. Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada ise uyuşturucu madde bulundu.

"YUMOŞ YOK AĞABEY"

Polis ekiplerinden kaçarken kaza yapan alkollü sürücü, arkadaşı ile kelepçelenmesine tepki gösterdi. Bir süre sonra otomobilde bulunan köpeğini hatırlayan sürücü, köpeği 'Yumoş'u bulmak için araca yöneldi. Arkadaşı ile kelepçeli şekilde otomobilde Yumoş'u arayan H.T., "Yumoş yok ağabey" diyerek panik yaşadı. En sonunda köpeğini bulan H.T. büyük sevinç yaşarken, köpeğini defalarca öptü. H.T ve arkadaşı gözaltına alınarak Topselvi Polis Merkezi'ne götürüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Kartal#Köpek

BAKMADAN GEÇME!