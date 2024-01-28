Polisten kaçıp kaza yaptı, otomobilde köpeğini aradı

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Olay, saat 03.00 sıralarında Kartal, D-100 Karayolu Topselvi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Pendik istikametine seyir halinde bulunan H.T. yönetimindeki 68 ACT 269 plakalı otomobilden şüphelenen polis ekipleri, 'dur' ihtarında bulundu. Bu uyarıya uymayan otomobil sürücüsü H.T., polisten kaçtığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek açık otoparkın girişindeki demir korkuluklara çarparak kaldırıma çıktı. Kazada yaralanan olmazken, polis ekiplerinin yaptığı alkol testi sonucunda sürücü H.T.'nin 1.93 promil alkollü olduğunu tespit edildi. Sürücü H.T. ile yanındaki kişi birbirlerine kelepçelenerek gözaltına alındı. Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada ise uyuşturucu madde bulundu.

"YUMOŞ YOK AĞABEY"

Polis ekiplerinden kaçarken kaza yapan alkollü sürücü, arkadaşı ile kelepçelenmesine tepki gösterdi. Bir süre sonra otomobilde bulunan köpeğini hatırlayan sürücü, köpeği 'Yumoş'u bulmak için araca yöneldi. Arkadaşı ile kelepçeli şekilde otomobilde Yumoş'u arayan H.T., "Yumoş yok ağabey" diyerek panik yaşadı. En sonunda köpeğini bulan H.T. büyük sevinç yaşarken, köpeğini defalarca öptü. H.T ve arkadaşı gözaltına alınarak Topselvi Polis Merkezi'ne götürüldü.