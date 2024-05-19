Polisle çatıştılar: 1 ölü 1 ağır yaralı

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İstanbul Arnavutköy’de dün öğle saatlerinde, Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler Taşoluk Mahallesi Candaner Sokak’ta bulunan metruk bir binayı uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili kontrole gitti. Bina çevresinde çalışma yapan ekipler bu esnada sokakta bulunan 34 YT 5289 plakalı bir aracın içinde bulunan 2 kişiden şüphelendikleri için kontrol etmek istedi.

ARACIN İÇİNDEN SİLAH ÇEKTİLER

Polisleri gören araç içindeki şüphelilerin kaçarak silah çekmesi üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışmada Hakan Ç. ve Erhan K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 2 şüpheliyi hastaneye kaldırdı. Erhan K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, bacak ve karın boşluğundan ağır yaralanan Hakan Ç.’nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

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ORTAKLAR YOL KENARINDA SİLAH ÇEKTİ

İstanbul Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde dün aralarında husumet bulunan 2 ortak, akrabalarıyla birlikte yol üzerinde buluştu. Grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Şüphelilerden birinin tabancası tutukluk yaptı. Durumu fırsat bilen husumetlileri tutukluk yapan silahı elinden alarak yolun karşı tarafına attı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri şüpheliler A.A. ve O.T.’yi gözaltına aldı. Yaralılar İ.S., M.S. ve M.K. hastaneye kaldırıldı.