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Polis uzun boylu erkeğin peşinde

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#Karabük#Cinayet#Polis
Polis uzun boylu erkeğin peşinde
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 07:00

Gabonlu Dina’nın şüpheli ölümüyle ilgili görgü tanığı ortaya çıktı. Olay anında yolda seyir halinde olan görgü tanığı, Dina’nın Dursun A.’nın aracından çıktıktan sonra aynı kapıdan “uzun boylu bir erkeğin” arabadan indiğini söyledi. Polis ekipleri, görgü tanığının bahsettiği kişiyi arıyor.

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KARABÜK’te üniversite öğrencisi olan ve arkadaşlarının “Dina” diye hitap ettiği Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın (17) ölümüyle ilgili soruşturmanın seyrini değiştirecek bir tanık ifadesi ortaya çıktı. Dina’nın Dursun A.’nın aracından indiği sırada, yoldan aracıyla geçtiğini söyleyen bir tanık, ifadesinde Dina’nın eşkal bilgilerini ayrıntılı bir şekilde vererek, “Kadının indiği kapıdan uzun boylu bir de erkek indi” dedi. Dina’nın son görüntülerinin yer aldığı kamera kayıtlarında da Dursun A.’nın araçtan indirdiği genç kızın peşinden gittiği görüldü. Daha önceki ifadesinde Dina’yı bıraktıktan sonra eve gittiğini söyleyen Dursun A., bu bilgiler üzerine 3’üncü kez gözaltına alındı.

TANIĞI YALANLADI

Dursun A.’nın araçta ikinci bir erkek kişi olduğunu kabul etmediği öne sürüldü. Dursun A.’nın, “Araçta başka erkek yoktu. Kadın indikten sonra yakınlarında uzun boylu bir erkek gördüm” dediği öne sürüldü. Karabük Asayiş Şube Müdürlüğü’nde kurulan özel ekibin kayıtlara ‘şüpheli ölüm’ olarak geçen olayda, görgü tanığının ifadesinde geçen uzun boylu erkek kişinin kimliğini deşifre etmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

YİNE SERBEST KALDI

Gabon Ankara Büyükelçiliği Avukatı Kerim Bahadır Şener, Dursun A.’nın 3. kez serbest bırakılması sonrası şunları söyledi: “Başsavcılık 3 kere tutuklamaya sevk ediyor, 3 farklı mahkeme, 3 farklı defa adli kontrolle serbest bırakıyor! Türk hukuk tarihinde daha önce eşine benzerine rastlamadığımız bir garabetle karşı karşıyayız!”

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#Karabük#Cinayet#Polis

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