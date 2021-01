Polikistik Over Sendromu nedir? Belirtileri nelerdir?

Yumurtalıklarda küçük ve iyi huylu çok sayıda kistin oluşumu şeklinde gelişen polikistik over, adet düzenliği ile birlikte kendini belli eden, buna ek olarak kilo artışı, vücut genelinde tüylenme, sivilce oluşumu gibi pek çok şikayetin oluşumuna neden olan bir kadın hastalığıdır. Yumurtalıklarda oluşan kistler nedeniyle yumurtlama düzeninin bozulması nedeniyle bu hastalığa sahip olan kadınlarda çocuk sahibi olamama sorunu sıklıkla gözlenir. Polikistik Over Sendromu, her 10 kadından birinde görülebilmektedir.Yumurtalıklarda oluşan küçük iyi huylu kistlerle kendini gösteren hastalık, kadınlarda adet düzensizliği ile birlikte tüylenme, kilo alma ve sivilcelenmeye de neden oluyor. Polikistik Over Sendromu hastalığının tanımlanmasında ‘yumurtalıklarda birçok kist’ öne çıksa da hastaların yüzde 30’unun ultrasonunda hiç kist görülmeyebilir.

Polikistik Over Sendromu belirtileri

Hastalık başlangıç döneminde çoğunlukla belirti vermemekle birlikte süreç ilerledikçe birtakım semptomlar ile kendini göstermeye başlar. Semptomlar kişiye bağlı olarak değişse de çoğu kadında görülen ortak belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

Adet düzensizliği

Kilo artışı

Tüylenme

2 adet döngüsü arasında görülen kanamalar

Çocuk sahibi olamama

Yüz ve sırtta sivilcelenme

Seste kalınlaşma

Göğüslerde büyüme, küçülme ve hassasiyet

Saç dökülmesi

Ciltte lekelenmeler

Vücutta fazla kıllanma

Cilt dokusunda değişiklik