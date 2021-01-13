Polikistik Over Sendromu nedir? Belirtileri nelerdir?
Polikistik over sendromu, yumurtalıklarda birçok küçük iyi huylu kist oluşmasıyla meydana gelen bir hastalıktır. Yumurtalıkta oluşan ve kist olarak adlandırılan bu organizmalar yumurtalıkların çevresine yerleşmiş çok sayıda yumurta hücresidir. Bu hücreler ultrasonda özel bir görüntü oluşturmaktadırlar. Son yıllarda görülme sıklığı artan "Polikistik Over Sendromu (PKOS)", doğurganlığı olumsuz etkileyen ve pek çok farklı hastalığın oluşumuna da zemin hazırlayan bir kadın hastalığı ve aynı zamanda bir endokrin hastalıktır. Özellikle üreme çağındaki kadınlar arasında yaygın olarak görülen polikistik over; yumurtlama bozukluğu oluşumuna neden olarak kısırlığa zemin hazırlar.
Yumurtalıklarda küçük ve iyi huylu çok sayıda kistin oluşumu şeklinde gelişen polikistik over, adet düzenliği ile birlikte kendini belli eden, buna ek olarak kilo artışı, vücut genelinde tüylenme, sivilce oluşumu gibi pek çok şikayetin oluşumuna neden olan bir kadın hastalığıdır. Yumurtalıklarda oluşan kistler nedeniyle yumurtlama düzeninin bozulması nedeniyle bu hastalığa sahip olan kadınlarda çocuk sahibi olamama sorunu sıklıkla gözlenir. Polikistik Over Sendromu, her 10 kadından birinde görülebilmektedir.Yumurtalıklarda oluşan küçük iyi huylu kistlerle kendini gösteren hastalık, kadınlarda adet düzensizliği ile birlikte tüylenme, kilo alma ve sivilcelenmeye de neden oluyor. Polikistik Over Sendromu hastalığının tanımlanmasında ‘yumurtalıklarda birçok kist’ öne çıksa da hastaların yüzde 30’unun ultrasonunda hiç kist görülmeyebilir.
Polikistik Over Sendromu belirtileri
Hastalık başlangıç döneminde çoğunlukla belirti vermemekle birlikte süreç ilerledikçe birtakım semptomlar ile kendini göstermeye başlar. Semptomlar kişiye bağlı olarak değişse de çoğu kadında görülen ortak belirtiler şu şekilde sıralanabilir:
Adet düzensizliği
Kilo artışı
Tüylenme
2 adet döngüsü arasında görülen kanamalar
Kilo alma
Çocuk sahibi olamama
Yüz ve sırtta sivilcelenme
Seste kalınlaşma
Göğüslerde büyüme, küçülme ve hassasiyet
Saç dökülmesi
Ciltte lekelenmeler
Vücutta fazla kıllanma
Cilt dokusunda değişiklik
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