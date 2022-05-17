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'Plastik ayak izi'ne dikkat

#Plastik Ayak İzi#Hasan Bayram#Sait Gönen
Plastik ayak izine dikkat

Tüm dünyada yıllık yaklaşık 400 milyon ton plastik üretiliyor ve 2050 yılında bu rakamın iki katına çıkabileceği düşünülüyor. 2021 yılında Türkiye’de çıkan yıllık plastik atık miktarı yaklaşık 5 milyon 600 bin ton idi. Türkiye bu miktar ile dünya genelinde en fazla plastik atık üreten dokuzuncu ülke konumunda. Öte yandan yapılan bir çalışmada insan vücudunda 39 farklı mikroplastik bulunduğu saptandı. Bu da gösteriyor ki, karbon ayak izine dikkat ettiğimiz kadar plastik ayak izimize de dikkat etmemiz gerekiyor.

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Türk TORAKS Derneği’nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Bayram, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı ve Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Sait Gönen ve Yeditepe Üniversitesi’nden Geoteknik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Murat Monkul’a plastiklerden nasıl korunmamız gerektiğini sorduk. İşte alınabilecek tedbirler:

NASIL KORUNURUZ

- Mikrodalgada ısıtılan yiyeceklerde plastik kullanmayın, bu şekilde sunulan hazır yiyecekleri almayın.

- Güneş altında kalmış ve arabada ısınmış pet şişelerden su içmeyin. Yaz aylarında mümkünse yanınızda çelik termos ya da cam termos taşımak daha sağlıklı.

- Karton bardaklar içerisinde de küçük miktarlarda plastik maddeler bulunabiliyor. Mümkünse sıcak içecekleri bunlarla tüketmeyin.

- Plastik çatal, kaşık, bıçak yerine imkân varsa her zaman metal olanı seçin.

- Sentetik kumaşlar yerine mümkün olduğunca yüzde yüz pamuk içeriği olan tekstil ürünlerini seçin.

- Ftalat ve parfüm içermeyen kozmetik ürünleri kullanın. Çünkü kozmetik ürünlerde de mikroplastikler sıkça yer alıyor.

- Yüzey balıkları ağır metal açısından diğer balıklardan daha az risklidir ancak deniz ürünlerinin genelinde artık mikroplastik riski var. Denize atılan milyonlarca plastik hem deniz hayvanlarını, hem denizdeki ekosistemi kötü etkiliyor. Deniz ürünleri tüketildiğinde de bizi etkiliyor. 

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#Plastik Ayak İzi#Hasan Bayram#Sait Gönen

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