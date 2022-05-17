'Plastik ayak izi'ne dikkat

Haberin Devamı

Türk TORAKS Derneği’nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Bayram, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı ve Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Sait Gönen ve Yeditepe Üniversitesi’nden Geoteknik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Murat Monkul’a plastiklerden nasıl korunmamız gerektiğini sorduk. İşte alınabilecek tedbirler:



NASIL KORUNURUZ



- Mikrodalgada ısıtılan yiyeceklerde plastik kullanmayın, bu şekilde sunulan hazır yiyecekleri almayın.



- Güneş altında kalmış ve arabada ısınmış pet şişelerden su içmeyin. Yaz aylarında mümkünse yanınızda çelik termos ya da cam termos taşımak daha sağlıklı.



- Karton bardaklar içerisinde de küçük miktarlarda plastik maddeler bulunabiliyor. Mümkünse sıcak içecekleri bunlarla tüketmeyin.



- Plastik çatal, kaşık, bıçak yerine imkân varsa her zaman metal olanı seçin.



- Sentetik kumaşlar yerine mümkün olduğunca yüzde yüz pamuk içeriği olan tekstil ürünlerini seçin.



- Ftalat ve parfüm içermeyen kozmetik ürünleri kullanın. Çünkü kozmetik ürünlerde de mikroplastikler sıkça yer alıyor.



- Yüzey balıkları ağır metal açısından diğer balıklardan daha az risklidir ancak deniz ürünlerinin genelinde artık mikroplastik riski var. Denize atılan milyonlarca plastik hem deniz hayvanlarını, hem denizdeki ekosistemi kötü etkiliyor. Deniz ürünleri tüketildiğinde de bizi etkiliyor.