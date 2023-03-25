Planlı cani

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İstanbul Bahçelievler’de 4 katlı apartmanın 3. katında bulunan bir dairede önceki sabah saat 05.30’da Rıza Beler (61), uzun süredir birlikte yaşadığı Özbekistan uyruklu Umıda Tulyaganova’ya (40) 17 bin liralık kredi çektiğini söyledi.



KOMŞULARI İHBAR ETTİ

İkili arasından kredi borcu ve önceki borçlar yüzünden tartışma çıktı. Rıza Beler tartışmanın ardından Tulyaganova’yı taşla öldürüp vücudunu parçalara ayırdı. Beler, Umida’nın kestiği parçalarını ise çöp poşetlerine doldurarak buzdolabına koydu. Çiftin evinden gelen tartışma seslerini duyan komşuları polise bilgi verdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, öldürülen kadının cesedini buzdolabında bulurken, şüpheli Rıza Beler'i ise gözaltına aldı.

Şüpheli Rıza Beler ile Tulyaganova arasında uzun zamandır anlaşmazlık olduğu, Beler’in bu sebepten kadını öldürmeyi planladığı tespit öğrenildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edilen Beler, savcıya verdiği ifadede pişman olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

DEHŞETE DÜŞÜREN İFADE

“Cinayette kullandığım taşı olaydan 3 ay önce balkonun kapısına koymuştum. Umıda ile zaman zaman tartışıyorduk, ne olur ne olmaz diye taşı koydum. Olaydan bir gün önce çektiğim krediyle ilgili tartışmıştık, eve haciz gelecekti. Bunun için bana kızıp bağırıyordu. Daha sonra o gidip uzandı. Ben de taşı alıp vurdum. Bana ‘Seni seviyorum, aşkım ne olur yapma’ diyordu. Öldürmek için belki bir saat uğraşmışımdır. Ertesi gün gidip para çektim; banka borcunu ödeyip icrayı kaldırdım. Ramazan ayında öldürdüm. Keşke bu ayda yapmasaydım, günah oldu. Pişman değilim, üstüme geldi. Canım istedi, yaptım.”

Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen Rıza Beler, ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.