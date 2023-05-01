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Pitbull dayakçısı gözaltına alındı

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#Beyoğlu#Sezgin Aygün#Pitbull Saldırısı
Pitbull dayakçısı gözaltına alındı
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 07:00

İSTANBUL Beyoğlu’nda sokakta pitbull cinsi köpeği darp eden bir kişi, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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Görüntüler sosyal medyaya düşünce olaya büyük tepki gösterildi. Polis, görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçti. Polis tarafından kimliği belirlenen Sezgin Aygün, önceki gün 13.00 sıralarında Hasköy sahilinde yakalanarak gözaltına alındı. Bu sırada Sezgin Aygün’ün yanında bulunan ve eziyet gören pitbull cinsi köpek de polis tarafından korumaya alındı. Darp edilen köpek Beyoğlu Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Aygün hakkında ‘Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçunda işlem başlatılarak, adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Pitbull dayakçısı gözaltına alındı

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#Beyoğlu#Sezgin Aygün#Pitbull Saldırısı

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